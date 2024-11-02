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Лунин подарил жене престижный автомобиль — фото

2 ноября 2024 10:23
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Голкипер Реала Андрей Лунин подарил жене роскошный внедорожник
Анастасия и Андрей Лунины. Фото: instagram.com/a.nastasica
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин решил порадовать свою жену Анастасию. Девушке теперь будет на чем передвигаться по Мадриду.

Лунин подарил жене новый автомобиль, о чем девушка сообщила в Instagram.

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Лунин порадовал свою жену

Анастасия получила от мужа красивый букет цветов и новый черный Renge Rover из автосалона.

Анастасия Лунина
Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica

Подарок молодой маме понравился, и она поблагодарила мужа.

"Мой новый красавчик. Спасибо мужу за такой подарок", — написала Анастасия.

Анастасия Лунина
Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica

Отметим, что Лунин в текущем сезоне вернулся к роли запасного вратаря. При этом украинец сыграл в трех матчах, когда Тибо Куртуа был травмирован.

В текущем сезоне Лунин в трех матчах пропустил пять мячей в играх с "Лиллем" (0:1) и "Барселоной" (0:4) и сыграл сухой матч против "Вильярреала (2:0).

Действующий контракт 25-летнего украинца закончится 30 июня 2030 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.

Напомним, КДК УАФ после матча с "Динамо" дисквалифицировала одного из лидеров донецкого "Шахтера".

В трансфере Александра Караваева заинтересован один из турецких футбольных клубов.

Новичок киевского "Динамо" рассказал, почему получает мало игрового времени.

Реал Мадрид футбол Андрей Лунин жены футболистов автомобиль

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