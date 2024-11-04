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Судаков поработал проводником и поздравил железнодорожников

4 ноября 2024 10:21
Станислав Костюк - Редактор
Судаков поработал проводником в поезде Киев — Краматорск
Георгий Судаков по дороге на вокзал. Фото: instagram.com/sudakov_11/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков принял участие в специальной акции на День железнодорожника. Футболист трогательно представил представителей этой профессии и порадовал пассажиров интересными конкурсами. 

Судаков попробовал поработать проводником на киевском железнодорожном вокзале, видео появилось на странице футболиста в Instagram

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В Украине 4 ноября празднуют День железнодорожника. "Укрзализниця", которая является крупнейшим работодателем страны, привлекла к работе и хавбека сборной Украины Георгия Судакова. Эксперимент понравился и спортсмену, и пассажирам, которые его увидели на вокзале. 

Как Судаков поздравлял пассажиров

Футболист сборной Украины надел форму проводника и проверял билеты у соотечественников, которые ехали из Киева в Краматорск. Судаков пускал в вагон только тех пассажиров, которые смогли набить мяч хотя бы пять раз. К удивлению футболиста, многие украинцы смогли это сделать, включая действующих военнослужащих. Конкурс понравился всем людям, которые рано утром оказались на вокзале. 

После этого Судаков проверял билеты уже непосредственно в вагоне. Пассажиры с удовольствием с ним фотографировались и брали автографы. Георгий улыбался и шутил. 

"Вы из Краснограда? У меня друг оттуда. Михаил Мудрик. Может, знаете?" — спросил Судаков одного из пассажиров. 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может стать новичком английского "Манчестер Юнайтед". 

А вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин придумал необычный способ сделать жену счастливой. 

украинцы футбол железнодорожники спорт Георгий Судаков

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