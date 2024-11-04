Судаков поработал проводником в поезде Киев — Краматорск

Георгий Судаков по дороге на вокзал. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков принял участие в специальной акции на День железнодорожника. Футболист трогательно представил представителей этой профессии и порадовал пассажиров интересными конкурсами.

Судаков попробовал поработать проводником на киевском железнодорожном вокзале, видео появилось на странице футболиста в Instagram.

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В Украине 4 ноября празднуют День железнодорожника. "Укрзализниця", которая является крупнейшим работодателем страны, привлекла к работе и хавбека сборной Украины Георгия Судакова. Эксперимент понравился и спортсмену, и пассажирам, которые его увидели на вокзале.

Как Судаков поздравлял пассажиров

Футболист сборной Украины надел форму проводника и проверял билеты у соотечественников, которые ехали из Киева в Краматорск. Судаков пускал в вагон только тех пассажиров, которые смогли набить мяч хотя бы пять раз. К удивлению футболиста, многие украинцы смогли это сделать, включая действующих военнослужащих. Конкурс понравился всем людям, которые рано утром оказались на вокзале.

После этого Судаков проверял билеты уже непосредственно в вагоне. Пассажиры с удовольствием с ним фотографировались и брали автографы. Георгий улыбался и шутил.

"Вы из Краснограда? У меня друг оттуда. Михаил Мудрик. Может, знаете?" — спросил Судаков одного из пассажиров.

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