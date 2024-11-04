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Трубин стал кандидатом на трансфер в известный клуб по АПЛ

4 ноября 2024 09:40
Сергей Романчук - Редактор
Трубин может стать первым трансфером МЮ при новом тренере
Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Сергей Романчук - Редактор

Английский "Манчестер Юнайтед" собирается усилить состав во время зимнего трансферного окна. Новичком "красных дьяволов" может стать голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. 

Новый главный тренер "МЮ" Рубен Аморим хочет усилить вратарскую позицию в команде, сообщает Daily Mail

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Рубен Аморим официально приступит к работе с "Манчестер Юнайтед" уже 11 ноября. Однако португальский тренер уже в курсе проблем английской команды. В начале 2025 года "МЮ" выйдет на трансферный рынок, чтобы укрепить состав. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в игре за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Кого подпишет "Манчестер Юнайтед" 

Вместе с тренером Рубеном Аморимом в английскую команду могут перейти еще два футболиста "Спортинга", который продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Португалии. Речь идет о шведском футболисте Викторе Дьокереше, который лидирует в гонке бомбардиров, а также о голкипере Исраэле Франко. 

Однако руководство "Спортинга" не собирается отпускать лидеров команды посреди сезона. Вместе с тем Аморим уверен, что "Манчестер Юнайтед" необходим новый вратарь. Альтернативной кандидатурой выступает голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин, трансфер которого может обойтись "красным дьяволам" всего в 30 млн евро. Переход может состояться уже в начале января 2025 года. 

Напомним, стала известна причина развода бывшего голкипера сборной Украины Андрея Пятова

А вратарь "сине-желтых" Андрей Лунин сделал своей жене роскошный подарок. 

футбол Анатолий Трубин Бенфика спорт Футбол трансферы

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