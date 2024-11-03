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Пятов сообщил детали о разводе со своей женой

3 ноября 2024 22:05
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Андрей Пятов подтвердил развод после 19 лет брака с супругой Юлией
Андрей и Юлия Пятовы. Фото: instagram.com/piat30
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Тренер вратарей донецкого "Шахтера" Андрей Пятов подтвердил, что разводится со своей женой Юлией. Пара была в браке 19 лет.

О разводе Пятов сообщил в Instagram.

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В своем обращении Пятов выразил благодарность Юлии за годы, проведенные вместе, подчеркнув, что их отношения начались задолго до его футбольных успехов и базировались на искренней любви, а не на статусе.

Андрей отметил, что все его достижения являются заслугой обоих, ведь без ее поддержки, веры, любви и терпения успехов не было бы.

Тренер искренне признал свои ошибки, которые стали причиной развода и признал, что Юлия неоднократно давала ему шансы, однако сохранить семью не удалось. Он отметил, что брак должен приносить радость, а не разочарование, поэтому решение о разводе понятно.

"Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью — самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежд… Брак должен дарить радость, а не становиться полем для разочарований. Поэтому это решение абсолютно логично.

Мы создали отличную семью, Я не смог ее уберечь. Нужно время, чтобы пережить этот период достойно. Сейчас главное — это наши дети, которым так же тяжело, как и нам. Одно не изменится никогда — я буду любить и поддерживать мою семью, сколько буду жить в этом мире", — написал Пятов.

Приоритетом для обоих остаются дети. Андрей пообещал поддерживать семью и в дальнейшем рассказать больше деталей развода.

Напомним, боснийский тренер "Шахтера" Марино Пушич заявил, что команда в следующем матче может сыграть без Даниила Сикана и Ласины Траоре.

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Андрей Пятов Звездный развод футбол развод ФК Шахтер

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