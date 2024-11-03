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Тренер Шахтера Пушич "угрожает" играть без нападающего

3 ноября 2024 01:09
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Пушич объяснил выбор Эгиналдо вместо Траоре в матче с Черноморцем
Марино Пушич. Фото: "Шахтер"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В 12-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" победил одесский "Черноморец". Матч завершился со счетом 2:1.

После игры главному тренеру "Шахтера" Марино Пушичу пришлось оправдываться, почему он поменял форварда Даниила Сикана на полузащитника Эгиналдо, а не Лассину Траоре. Слова специалиста привела пресс-служба "горняков".

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Даниил Сикан
Даниил Сикан в матче против "Черноморца". Фото: "Шахтер"

Пушич будет играть без нападающего

Пушич заявил, что в следующем матче может вообще сыграть без нападающего. По его словам, Траоре участвовал в предыдущей игре с "Зарей" в Кубке Украины всего два дня назад, а Сикан был свежим и поэтому вышел в стартовом составе.

Пушич добавил, что Сикану нужно было время, чтобы найти нужный ритм после длительного отсутствия, а Эгиналдо, обладал свежей энергией, которая дала команде движение.

"Эгиналдо также может играть левого и центрального нападающего, так что для него это не новая позиция, потому что мы так делали несколько раз — не только в межсезонье, но и во время официальных матчей. Поэтому есть варианты, я ищу конкретную деталь, конкретные качества игрока, которые, по моему мнению, необходимы в подходящий момент, чтобы изменить ритм или переиграть соперника. Это причина такого изменения, и я думаю, что он проявил себя неплохо", — сказал Пушич.

Игроки Шахтера
Игроки "Шахтера" перед матчем с "Черноморцем". Фото: "Шахтер"

Эгиналдо в текущем сезоне в 14 матчах не забил ни одного мяча и сделал два ассиста.

Напомним, донецкий "Шахтер" на два матча остался без дисквалифицированного Дмитрия Крыськива.

В Турцию переедет левый защитник киевского "Динамо" Александр Караваев.

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футбол Даниил Сикан ФК Шахтер Лассина Траоре Марино Пушич

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