Победа Шахтера над Черноморцем в 12-м туре УПЛ

Артем Бондаренко забил победный мяч. Фото: "Шахтер"

В матче 12-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" принимал одесский "Черноморец". Для Марино Пушича это была важная игра, чтобы остаться в команде.

"Шахтер" выиграл у "Черноморца" со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Черноморец" начал матч в ослабленном составе, поскольку против "Шахтера" не смогли сыграть семь арендованных у "горняков" футболистов.

Однако команда Бабича организовала плотную защиту у своих ворот, что всегда являлось фирменным стилем этого тренера. Поэтому команде Пушича было непросто реализовать многочисленные моменты.

"Горняки" смогли открыть счет, когда прядем нашли Зубкова на линии с центральными защитниками, и он пробил Рудька.

На 20-й минуте "Черноморец" сравнял счет. Габелок получил мяч в центре штрафной и пробил с разворота — 1:1.

Перед перерывом "Шахтер" забил второй гол. Судаков навесил на ближний угол, где Сикан головой сбросил на дальнюю штангу, а Марлон Гомес пробил в перекладину, после чего Бондаренко удачно сыграл на добивании.

"Шахтер" — "Черноморец" — 2:1

Голы: Зубков, 18, Бондаренко, 45+2 — Габелок, 20

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Грамм, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Бондаренко (Педриньо да Силва, 69), Марлон (Степаненко, 56), Судаков — Зубков, Сикан (Эгиналду, 69), Невертон.

"Черноморец": Рудько — Бутко, Жаржу, Скиба, Кисель — Белошевский — Кайо (Пшеничнюк, 68), Шпорн (Васильев, 77), Габелок (Ермаков, 67), Янаков (Калина, 85) — Хобленко (Попов, 68).

Напомним, ранее полузащитника "Шахтера Дмитрия Криськива дисквалифицировали на два матча. Игра с "Черноморцем" была первой.

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