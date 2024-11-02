Перемога Шахтаря над Чорноморцем у 12-му турі УПЛ

Артем Бондаренко забив переможний гол. Фото: "Шахтар"

У матчі 12-го туру УПЛ донецький "Шахтар" приймав одеський "Чорноморець". Для Маріно Пушича це була важлива гра, щоб залишитись в команді.

"Шахтар" виграв у "Чорноморця" з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Чорноморець" розпочав матч в ослабленому складі, оскільки проти "Шахтаря" не змогли зіграти сім орендованих у "гірників" футболістів.

Однак команда Бабича організувала щільний захист біля своїх воріт, що завжди було фірмовим стилем цього тренера. Тому команді Пушича було непросто реалізувати численні моменти.

"Гірники" змогли відкрити рахунок, коли пасом знайшли Зубкова на лінії з центральними захисниками, і він пробив Рудька.

На 20-й хвилині "Чорноморець" зрівняв рахунок. Габелок отримав м'яч у центрі штрафного майданчика і пробив з розвороту — 1:1.

Перед перервою "Шахтар" забив другий гол. Судаков навісив на ближній кут, де Сікан головою скинув на дальню стійку, а Марлон Гомес пробив у перекладину, після чого Бондаренко вдало зіграв на добиванні.

"Шахтар" — "Чорноморець" — 2:1

Голи: Зубков, 18, Бондаренко, 45+2 — Габелок, 20

"Шахтар": Різник — Конопля, Грам, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Педріньйо да Сілва, 69), Марлон (Степаненко, 56), Судаков — Зубков, Сікан (Егіналду, 69), Невертон.

"Чорноморець": Рудько — Бутко, Жаржу, Скиба, Кисіль — Білошевський — Кайо (Пшеничнюк, 68), Шпорн (Васильєв, 77), Габелок (Єрмаков, 67), Янаков (Калина, 85) — Хобленко (Попов, 68).

Нагадаємо, раніше півзахисника "Шахтаря Дмитра Криськіва дискваліфікували на два матчі. Гра з "Чорноморцем" була першою.

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