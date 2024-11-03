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Тренер Шахтаря Пушич "погрожує" грати без нападника

3 листопада 2024 01:09
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Пушич пояснив вибір Егіналдо замість Траоре у матчі з Чорноморцем
Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У 12-му турі УПЛ донецький "Шахтар" переміг одеський "Чорноморець". Матч завершився з рахунком 2:1.

Після гри головному тренеру "Шахтаря" Марино Пушичу довелося виправдовуватися, чому він змінив форварда Данила Сікана на півзахисника Егіналдо, а не Лассіну Траоре. Слова фахівця навела пресслужба "гірників".

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Данило Сікан
Данило Сікан у матчі проти "Чорноморця". Фото: "Шахтар"

Пушич гратиме без нападника

Пушич заявив, що у наступному матчі може взагалі зіграти без нападника. За його словами, Траоре брав участь у попередній грі з "Зорею" у Кубку України всього два дні тому, а Сікан був свіжим і тому вийшов у стартовому складі.

Пушич додав, що Сікану потрібен час, щоб знайти потрібний ритм після тривалої відсутності, а Егіналдо мав свіжу енергію, яка дала команді рух.

"Егіналдо також може грати лівого та центрального нападника, тож для нього це не нова позиція, бо ми так робили кілька разів — не лише у міжсезоння, а й під час офіційних матчів. Тому є варіанти, я шукаю конкретну деталь, конкретні якості гравця, які, на мою думку, необхідні у слушний момент, щоб змінити ритм або переграти суперника. Це причина такої зміни, і я думаю, що він проявив себе непогано", — сказав Пушич.

Гравці Шахтаря
Гравці "Шахтаря" перед матчем з "Чорноморцем". Фото: "Шахтар"

Егіналдо в поточному сезоні в 14 матчах не забив жодного м'яча і зробив двох асистів.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" на два матчі залишився без дискваліфікованого Дмитра Криськіва.

До Туреччини переїде лівий захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв.

Футболіст столичного "Динамо" Максим Брагару пояснив, чому йому довіряють невелику кількість ігрового часу.

футбол Данило Сікан ФК Шахтар Лассіна Траоре Маріно Пушич

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