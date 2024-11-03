Пушич пояснив вибір Егіналдо замість Траоре у матчі з Чорноморцем

Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

У 12-му турі УПЛ донецький "Шахтар" переміг одеський "Чорноморець". Матч завершився з рахунком 2:1.

Після гри головному тренеру "Шахтаря" Марино Пушичу довелося виправдовуватися, чому він змінив форварда Данила Сікана на півзахисника Егіналдо, а не Лассіну Траоре. Слова фахівця навела пресслужба "гірників".

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Пушич гратиме без нападника

Пушич заявив, що у наступному матчі може взагалі зіграти без нападника. За його словами, Траоре брав участь у попередній грі з "Зорею" у Кубку України всього два дні тому, а Сікан був свіжим і тому вийшов у стартовому складі.

Пушич додав, що Сікану потрібен час, щоб знайти потрібний ритм після тривалої відсутності, а Егіналдо мав свіжу енергію, яка дала команді рух.

"Егіналдо також може грати лівого та центрального нападника, тож для нього це не нова позиція, бо ми так робили кілька разів — не лише у міжсезоння, а й під час офіційних матчів. Тому є варіанти, я шукаю конкретну деталь, конкретні якості гравця, які, на мою думку, необхідні у слушний момент, щоб змінити ритм або переграти суперника. Це причина такої зміни, і я думаю, що він проявив себе непогано", — сказав Пушич.

Гравці "Шахтаря" перед матчем з "Чорноморцем". Фото: "Шахтар"

Егіналдо в поточному сезоні в 14 матчах не забив жодного м'яча і зробив двох асистів.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" на два матчі залишився без дискваліфікованого Дмитра Криськіва.

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