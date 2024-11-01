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Жена Андрея Пятова подала на развод после 19 лет брака

1 ноября 2024 20:35
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Легенда Шахтера Андрей Пятов разводится — что известно
Семья Пятовых. Фото: Фото: Юлия Пятова/Instagram
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Тренер донецкого "Шахтера", легенда клуба и сборной Украины как футболист Андрей Пятов скоро снова станет холостым. Жена Юлия решила развестись с бывшим вратарем.

Об этом сообщил портал "Трибуна" со ссылкой на сайт Youcontrol.

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Согласно с опубликованной информацией, Юлия Пятова хочет получить развод через Печерский районный суд Киева. Информация появилась в блоке "состояние рассмотрения судебных дел".

Отметим, что Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году, и с тех пор у них родилось четверо детей.

Супруги воспитывают дочерей Дашу (2006 года рождения), Милану (2009-го), Маю (2014-го) и сына Льва (2019-го).

Пятов завершил свою карьеру футболиста в 2023 году и с тех пор 40-летний уроженец Кропивницкого работает с вратарями "Шахтера" в качестве тренера.

За свою футбольную карьеру Пятов провел 528 матчей, где пропустил 458 мячей и еще 241 игру отыграл на ноль.

Напомним, новичок "Динамо" рассказал о причинах того, почему Александр Шовковский мало ему доверяет в текущем сезоне. 

Итальянский "Милан" хочет опередить "Интер" в гонке за Владислава Ваната.

Защитник "Динамо" Александр Караваев вскоре может перейти в чемпионат Турции.

Андрей Пятов Звездный развод развод футбол жены футболистов

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