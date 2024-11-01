Легенда Шахтера Андрей Пятов разводится — что известно

Семья Пятовых. Фото: Фото: Юлия Пятова/Instagram

Тренер донецкого "Шахтера", легенда клуба и сборной Украины как футболист Андрей Пятов скоро снова станет холостым. Жена Юлия решила развестись с бывшим вратарем.

Об этом сообщил портал "Трибуна" со ссылкой на сайт Youcontrol.

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Согласно с опубликованной информацией, Юлия Пятова хочет получить развод через Печерский районный суд Киева. Информация появилась в блоке "состояние рассмотрения судебных дел".

Отметим, что Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году, и с тех пор у них родилось четверо детей.

Супруги воспитывают дочерей Дашу (2006 года рождения), Милану (2009-го), Маю (2014-го) и сына Льва (2019-го).

Пятов завершил свою карьеру футболиста в 2023 году и с тех пор 40-летний уроженец Кропивницкого работает с вратарями "Шахтера" в качестве тренера.

За свою футбольную карьеру Пятов провел 528 матчей, где пропустил 458 мячей и еще 241 игру отыграл на ноль.

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