Легенда Шахтера Андрей Пятов разводится — что известно

Жена Андрея Пятова подала на развод после 19 лет брака
Тренер донецкого "Шахтера", легенда клуба и сборной Украины как футболист Андрей Пятов скоро снова станет холостым. Жена Юлия решила развестись с бывшим вратарем.
Об этом сообщил портал "Трибуна" со ссылкой на сайт Youcontrol.
Семья Пятова распадается
Согласно с опубликованной информацией, Юлия Пятова хочет получить развод через Печерский районный суд Киева. Информация появилась в блоке "состояние рассмотрения судебных дел".
Отметим, что Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году, и с тех пор у них родилось четверо детей.
Супруги воспитывают дочерей Дашу (2006 года рождения), Милану (2009-го), Маю (2014-го) и сына Льва (2019-го).
Пятов завершил свою карьеру футболиста в 2023 году и с тех пор 40-летний уроженец Кропивницкого работает с вратарями "Шахтера" в качестве тренера.
За свою футбольную карьеру Пятов провел 528 матчей, где пропустил 458 мячей и еще 241 игру отыграл на ноль.
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