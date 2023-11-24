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Пятов рассказал о перспективах сборной Украины в матче с Боснией и Герцеговиной

24 ноября 2023 13:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пятов рассказал о перспективах сборной Украины в матче с Боснией и Герцеговиной
Виктор Цыганков в матче со сборной Италии. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов оценил перспективы сборной Украины в противостоянии с Боснией и Герцеговиной. Эти команды сыграют друг с другом в рамках стыковых поединков отбора на Евро-2024. 

Пятов не считает команду Саво Милошевича удобным соперником, сообщает NV

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Весной 2024 года сборной Украины предстоят решающие матчи за право сыграть на чемпионате Европы. Соперником "сине-желтых" по полуфиналу стыковых поединков станет команда Боснии и Герцеговины. В случае, если подопечные Сергея Реброва смогут одержать победу, их ждет противостояние с Исландией или Израилем. 

Сборная Украины
Сборная Украины в матче с Италией. Фото Павла Кубанова (УАФ) 

Пятов рассказал, как Украина сможет победить

Бывший голкипер сборной Украины заявил, что у Боснии и Герцеговины хватает хороших футболистов. По мнению Андрея Пятова, это команда действует словно единое целое, и в этом заключается ее главная сила. 

"Самым известным игроком боснийцев является Эдин Джеко, который сейчас играет в Турции. Однако в команде много игроков с опытом выступлений за европейские клубы. Это атлетичная команда, она агрессивно действует на поле и бьется за победу в каждом матче", — заявил Андрей Пятов. 

Тренеру "горняков" не нравятся определения "удобного" или "неудобного" соперника. Он не сомневается, что Сергей Ребров сможет настроить своих игроков так, чтобы они продемонстрировали свой лучший футбол в матче против Боснии и Герцеговины. Пятов уверен, что у сборной Украины будет план на поединок. 

Андрей Пятов
Андрей Пятов на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В группе "J" отбора на Евро-2024 сборная Боснии и Герцеговины заняла пятое место, опередив только Лихтенштейн. Выше нее в турнирной таблице оказались Португалия, Словакия, Люксембург и Исландия. 

Напомним, Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году. 

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