Пятов рассказал о перспективах сборной Украины в матче с Боснией и Герцеговиной
Тренер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов оценил перспективы сборной Украины в противостоянии с Боснией и Герцеговиной. Эти команды сыграют друг с другом в рамках стыковых поединков отбора на Евро-2024.
Пятов не считает команду Саво Милошевича удобным соперником, сообщает NV.
Весной 2024 года сборной Украины предстоят решающие матчи за право сыграть на чемпионате Европы. Соперником "сине-желтых" по полуфиналу стыковых поединков станет команда Боснии и Герцеговины. В случае, если подопечные Сергея Реброва смогут одержать победу, их ждет противостояние с Исландией или Израилем.
Пятов рассказал, как Украина сможет победить
Бывший голкипер сборной Украины заявил, что у Боснии и Герцеговины хватает хороших футболистов. По мнению Андрея Пятова, это команда действует словно единое целое, и в этом заключается ее главная сила.
"Самым известным игроком боснийцев является Эдин Джеко, который сейчас играет в Турции. Однако в команде много игроков с опытом выступлений за европейские клубы. Это атлетичная команда, она агрессивно действует на поле и бьется за победу в каждом матче", — заявил Андрей Пятов.
Тренеру "горняков" не нравятся определения "удобного" или "неудобного" соперника. Он не сомневается, что Сергей Ребров сможет настроить своих игроков так, чтобы они продемонстрировали свой лучший футбол в матче против Боснии и Герцеговины. Пятов уверен, что у сборной Украины будет план на поединок.
В группе "J" отбора на Евро-2024 сборная Боснии и Герцеговины заняла пятое место, опередив только Лихтенштейн. Выше нее в турнирной таблице оказались Португалия, Словакия, Люксембург и Исландия.
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