Пятов розповів про перспективи збірної України у матчі з Боснією та Герцеговиною

Віктор Циганков у матчі зі збірною Італії. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Тренер донецького "Шахтаря" Андрій Пятов оцінив перспективи збірної України у протистоянні з Боснією та Герцеговиною. Ці команди зіграють одна з одною у рамках стикових поєдинків відбору на Євро-2024.

Пятов не вважає команду Саво Мілошевича зручним суперником, повідомляє NV.

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Навесні 2024 року збірна України чекає вирішальних матчів за право зіграти на чемпіонаті Європи. Суперником "синьо-жовтих" з півфіналу стикових поєдинків стане команда Боснії та Герцеговини. У разі, якщо підопічні Сергія Реброва зможуть здобути перемогу, на них чекає протистояння з Ісландією чи Ізраїлем.

Збірна України у матчі з Італією. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Пятов розповів, як Україна зможе перемогти

Колишній голкіпер збірної України заявив, що у Боснії та Герцеговини вистачає добрих футболістів. На думку Андрія Пятова, ця команда діє як єдине ціле, і в цьому полягає її головна сила.

"Найвідомішим гравцем боснійців є Едін Джеко, який зараз грає в Туреччині. Однак у команді багато гравців із досвідом виступів за європейські клуби. Це атлетична команда, вона агресивно діє на полі й б'ється за перемогу в кожному матчі", — заявив Андрій Пятов.

Тренеру "гірників" не подобаються визначення "зручного" чи "незручного" суперника. Він не сумнівається, що Сергій Ребров зможе налаштувати своїх гравців так, щоб вони продемонстрували свій найкращий футбол у матчі проти Боснії та Герцеговини. Пятов упевнений, що збірна України матиме план на поєдинок.

Андрій Пятов на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У групі "J" відбору на Євро-2024 збірна Боснії та Герцеговини посіла п'яте місце, випередивши лише Ліхтенштейн. Вище за неї в турнірній таблиці опинилися Португалія, Словаччина, Люксембург та Ісландія.

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