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Дружина Андрія П'ятова подала на розлучення після 19 років шлюбу

1 листопада 2024 20:35
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Легенда Шахтаря Андрій П'ятов розлучається — що відомо
Сім'я П'ятових. Фото: Фото: Юлія П'ятова/Instagram
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Тренер донецького "Шахтаря", легенда клубу та збірної України як футболіст, Андрій П'ятов незабаром знову стане неодруженим. Дружина Юлія вирішила розлучитися з колишнім воротарем.

Про це повідомив портал "Трибуна" із посиланням на сайт Youcontrol.

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Згідно з опублікованою інформацією, Юлія П'ятова хоче отримати розлучення через Печерський районний суд Києва. Інформація з'явилася у блоці "стан розгляду судових справ".

Зазначимо, що Андрій та Юлія П'ятови одружилися у 2005 році і з того часу у них народилося четверо дітей.

Подружжя виховує доньок Дашу (2006 року народження), Мілану (2009-го), Маю (2014-го) та сина Лева (2019-го).

П'ятов завершив свою кар'єру футболіста у 2023 році і з того часу 40-річний уродженець Кропивницького працює з воротарями "Шахтаря" як тренер.

За свою футбольну кар'єру П'ятов провів 528 матчів, де пропустив 458 м'ячів та ще 241 гру відіграв на нуль.

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Андрій Пятов Зіркове розлучення розлучення футбол дружини футболістів

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