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П'ятов повідомив деталі щодо розлучення зі своєю дружиною

3 листопада 2024 22:05
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Андрій П’ятов підтвердив розлучення після 19 років шлюбу з дружиною Юлією
Андрій та Юлія П'ятови. Фото: instagram.com/piat30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Тренер воротарів донецького "Шахтаря" Андрій П’ятов підтвердив, що розлучається зі своєю дружиною Юлією. Пара була одружена 19 років.

Про розлучення П'ятов повідомив у Instagram.

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У своєму зверненні П'ятов висловив вдячність Юлії за роки, проведені разом, наголосивши, що їхні стосунки розпочалися задовго до його футбольних успіхів і базувалися на щирій любові, а не на статусі.

Андрій зазначив, що всі його досягнення є заслугою обох, адже без її підтримки, віри, любові та терпіння успіхів би не було.

Тренер щиро визнав власні помилки, які стали причиною розлучення та визнав, що Юлія неодноразово давала йому шанси, однак зберегти родину не вдалося. Він зазначив, що шлюб має приносити радість, а не розчарування, тому рішення про розлучення є зрозумілим.

"Юлія давала мені багато шансів, прощала та робила все, щоб зберегти сім’ю — найдорожче, що у нас було. Мені не вдалося виправдати сподівань… Шлюб має дарувати радість, а не ставати полем для розчарувань. Тому це її рішення абсолютно логічне.

Ми створили чудову родину, Я не зміг її вберегти. Потрібен час, щоб пережити цей період гідно. Зараз головне — це наші діти, яким так само важко, як і нам. Одне не зміниться ніколи — я любитиму та підтримуватиму мою сім’ю, скільки житиму на цьому світі", — написав П’ятов.

Пріоритетом обох залишаються діти. Андрій пообіцяв підтримувати сім'ю та надалі розповісти більше деталей розлучення.

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Андрій Пятов Зіркове розлучення футбол розлучення ФК Шахтар

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