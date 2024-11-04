Трубін може стати першим трансфером МЮ за нового тренера

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Англійський "Манчестер Юнайтед" має намір посилити склад під час зимового трансферного вікна. Новачком "червоних дияволів" може стати голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

Новий головний тренер "МЮ" Рубен Аморім хоче посилити воротарську позицію у команді, повідомляє Daily Mail.

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Рубен Аморім офіційно розпочне роботу з "Манчестер Юнайтед" вже 11 листопада. Проте португальський тренер уже знає проблеми англійської команди. На початку 2025 року МЮ вийде на трансферний ринок, щоб зміцнити склад.

Анатолій Трубін у грі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Кого підпише "Манчестер Юнайтед"

Разом з тренером Рубеном Аморімом в англійську команду можуть перейти ще двоє футболістів "Спортінга", який продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Йдеться про шведського футболіста Віктора Дьокереша, який лідирує в гонці бомбардирів, а також про голкіпера Ісраеля Франка.

Проте керівництво "Спортінга" не збирається відпускати лідерів команди посеред сезону. Водночас Аморім упевнений, що "Манчестер Юнайтед" потрібний новий воротар. Альтернативною кандидатурою виступає голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін, трансфер якого може обійтися "червоним дияволам" лише 30 млн євро. Перехід може відбутися на початку січня 2025 року.

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