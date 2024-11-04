Барселона может потерять Рафинью, которым интересуется топ-клуб

Рафинья празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" успешно начала нынешний сезон и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Одним из лидеров команды стал бразильский вингер Рафинья, которым интересуются многие клубы мира.

В конце сезона Рафинья может уйти из "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

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Рафинья перешел в "Барселону" из английского "Лидса" летом 2022 года за 58 млн евро. Первые сезоны в каталонском клубе сложно складывались для 27-летнего бразильца. Однако его игра заметно улучшилась после того, как "сине-гранатовых" возглавил немец Ханс-Дитер Флик.

Рафиньей интересуются другие клубы

К середине осени 2024 года бразильский футболист забил уже больше голов, чем за весь прошлый сезон. На счету вингера уже 11 голов. Не удивительно, что в услугах Рафиньи заинтересованы другие клубы.

Рафинья забивает очередной гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Английские журналисты сообщают о том, что за игрой бразильца наблюдают скауты "Манчестер Сити". Однако более решительно настроены действовать представители "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии. Этот клуб готов предложить за Рафинью 90 млн евро.

Еще летом 2024 года "Барселона" рассматривала предложения по трансферу бразильского игрока. Но теперь, когда он забивает в каждом матче, потенциальному покупателю придется приложить усилия, чтобы договориться с каталонцами.

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