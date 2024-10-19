Дар'я Білодід стала моделлю і порадувала фанатів у Instagram

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід знову порадувала своїх уболівальників у соціальних мережах. Це на тлі чуток про те, що бронзова призерка Токіо-2020 завершить кар'єру.

У Instagram Білодід опублікувала відео з фотосесії, де спробувала себе у ролі моделі.

Читайте також:

Білодід активніше веде свої соціальні мережі, ніж змагається у дзюдо. Зараз у дівчини майже 490 тисяч підписників у Instagram.

Білодід стала моделлю

Дар'я зараз перебуває не в Україні. Останні публікації дівчина робила з Дубая.

У новій публікації Дарина показала відео з фотосесії, де вона виступила у ролі моделі на тлі піщаних краєвидів.

Дар'я Білодід під час тренування. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Зазначимо, що спортивна кар'єра Білодід після Олімпійських ігор поставлена на паузу. Українська спортсменка провалилася у Парижі-2024 і з того часу не виходила змагатися.

На цю мить Білодід перебуває на роздоріжжі, оскільки в нових для себе вагових категоріях вона більше не є топової дзюдоїсткою. Дар'ї доведеться вирішити, чи вона готова продовжити виступи.

Нагадаємо, раніше дружина вінгера збірної України Олександра Зубкова показала свої потужні форми.

Юлія Левченко показала, що досі є однією з найкрасивіших українських спортсменок.