Дружина Олександра Зубкова здивувала публіку потужними формами під час тренування

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Дружина вінгера збірної України та донецького "Шахтаря" Олександра Зубкова тримає себе у добрій формі. Дівчина від природи має нестандартні параметри і тому їй доводиться багато працювати над собою.

Під час останньої публікації у Instagram Ганна Зубкова опублікувала відео свого тренування.

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Завдяки своїй нестандартній зовнішності Зубкова користується популярністю, як модель одного з відомих брендів. При цьому в Instagram у дівчини всього 27,8 тисячі підписників.

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Дружина Зубкова робить себе ще більш привабливою

У своїй останній публікації Зубкова показала, як тренується у білому закритому одязі, який дозволяє розглянути, що дівчина перебуває у чудовій фізичній формі.

До того ж нестандартні параметри Анни роблять її форму разючою для чоловіків.

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Зубков цього сезону пропустив кілька матчів через травму. Загалом Олександр зіграв у семи іграх, де забив три м'ячі та зробив один асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 7 млн євро.

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