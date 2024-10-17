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Жена Зубкова натренировала очень мощные формы и показала их публике — фото

17 октября 2024 07:25
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена Александра Зубкова удивила публику мощными формами во время тренировки
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена вингера сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александра Зубкова держит себя в хорошей форме. Девушка от природы обладает нестандартными параметрами и поэтому ей приходится много работать над собой.

Во время последней публикации в Instagram Анна Зубкова опубликовала видео своей тренировки.

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Благодаря своей нестандартной внешности Зубкова пользуется популярностью как модель для одного из известных брендов. При этом в Instagram у девушки всего 27,8 тысяч подписчиков.

Жена Александра Зубкова, Анна Зубкова
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Жена Зубкова делает себя еще более привлекательной

В своей последней публикации Зубкова показала, как тренируется в белой закрытой одежде, которая позволяет разглядеть, что девушка находится в отличной физической форме.

К тому же нестандартные параметры Анны делают ее форму впечатляющей для мужчин.

Жена Александра Зубкова, Анна Зубкова
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna
Жена Александра Зубкова, Анна Зубкова
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Зубков в текущем сезоне пропустил несколько матчей из-за травмы. Всего Александр сыграл в семи играх, где забил три мяча и сделал один ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 7 млн евро.

Напомним, ранее жена Георгия Судакова села на шпагат и показала свои формы.

Юлия Левченко ранее показала, почему является одной из самых красивых украинских легкоатлеток.

футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Александр Зубков жены футболистов

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