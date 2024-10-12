Жена Георгия Судакова Елизавета показала, как села на шпагат — видео

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Жена атакующего полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова часто может себя показать в купальнике. Это возможно потому, что девушка работает над собой в спортзале.

Видео с тренировкой Елизаветы Судаковой в спортзале девушка опубликовала в Instagram.

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Судакову сложно назвать блогером, который целенаправленно ведет страницу в Instagram, как другие жены футболистов с сотнями тысяч подписчиков и рекламными контрактами. Уже долгое время у Лизы всего 15,7 тысячи подписчиков.

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Судакова села на шпагат

Елизавета, как постоянный клиент спортзалов, пришла на очередную тренировку, где очень легко села на шпагат.

На лице девушки не было гримасы боли, которая могла бы дать понять, что ей было тяжело. Это вселяет надежду в то, что Судакова потом беспроблемно поднялась сама.

Пока Елизавета публиковала видео, ее муж готовился, а затем сыграл за сборную Украины в матче Лиги Наций против команды Грузии.

В текущем сезоне у Георгия семь голов и два ассиста в десяти матчах за "Шахтер". Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 35 млн евро.

Напомним, Судакова ранее уже показывала свои мощные формы на камеру.

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