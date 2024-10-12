Дружина Георгія Судакова Єлизавета показала, як сіла на шпагат — відео

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Дружина атакувального півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова часто може показати себе в купальнику. Це можливо тому, що дівчина працює над собою у спортзалі.

Відео з тренуванням Єлизавети Судакової у спортзалі дівчина опублікувала в Instagram.

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Судакову складно назвати блогером, яка цілеспрямовано веде сторінку у Instagram як інші дружини футболістів із сотнями тисяч підписників та рекламними контрактами. Вже довгий час у Лізи лише 15,7 тисячі підписників.

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Судакова сіла на шпагат

Єлизавета як постійний клієнт спортзалів прийшла на чергове тренування, де дуже легко сіла на шпагат.

На обличчі дівчини не було гримаси болю, яка б могла дати зрозуміти, що їй було важко. Це вселяє надію, що Судакова потім безпроблемно піднялася сама.

Поки Єлизавета публікувала відео, її чоловік готувався, а потім зіграв за збірну України в матчі Ліги Націй проти команди Грузії.

Цього сезону у Георгія сім голів і два асисти в десяти матчах за "Шахтар". Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 35 млн євро.

Нагадаємо, Судакова раніше вже показувала свої потужні форми на камеру.

Раніше ведуча УПЛ ТБ роздяглася та шокувала своєю красою фанатів українського футболу.