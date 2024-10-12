Дружина Георгія Судакова Єлизавета показала, як сіла на шпагат — відео

Дружина Судакова сіла на шпагат і показала свої вражаючі форми — відео
Дружина атакувального півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова часто може показати себе в купальнику. Це можливо тому, що дівчина працює над собою у спортзалі.
Відео з тренуванням Єлизавети Судакової у спортзалі дівчина опублікувала в Instagram.
Судакову складно назвати блогером, яка цілеспрямовано веде сторінку у Instagram як інші дружини футболістів із сотнями тисяч підписників та рекламними контрактами. Вже довгий час у Лізи лише 15,7 тисячі підписників.
Судакова сіла на шпагат
Єлизавета як постійний клієнт спортзалів прийшла на чергове тренування, де дуже легко сіла на шпагат.
На обличчі дівчини не було гримаси болю, яка б могла дати зрозуміти, що їй було важко. Це вселяє надію, що Судакова потім безпроблемно піднялася сама.
Поки Єлизавета публікувала відео, її чоловік готувався, а потім зіграв за збірну України в матчі Ліги Націй проти команди Грузії.
Цього сезону у Георгія сім голів і два асисти в десяти матчах за "Шахтар". Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 35 млн євро.
Нагадаємо, Судакова раніше вже показувала свої потужні форми на камеру.
Раніше ведуча УПЛ ТБ роздяглася та шокувала своєю красою фанатів українського футболу.
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