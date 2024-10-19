Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Белодед стала моделью и поучаствовала в "горячей" фотосессии — видео arrow

Белодед стала моделью и поучаствовала в "горячей" фотосессии — видео

19 октября 2024 08:43
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Дарья Белодед стала моделью и порадовала фанатов в Instagram
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед снова порадовала своих болельщиков в социальных сетях. Это на фоне слухов о том, что бронзовый призер Токио-2020 завершит карьеру.

В Instagram Белодед опубликовала видео из фотосессии, где попробовала себя в роли модели.

Читайте также:

Белодед активнее ведет свои социальные сети, чем соревнуется в дзюдо. Сейчас у девушки почти 490 тысяч подписчиков в Instagram.

Белодед стала моделью

Дарья сейчас находится не в Украине. Последние публикации девушка делала из Дубая.

В новой публикации Дарья показала видео с фотосессии, где она выступила в роли модели на фоне песчаных пейзажей.

Дарья Белодед
Дарья Белодед во время тренировки. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Отметим, что спортивная карьера Белодед после Олимпийских игр поставлена на паузу. Украинская спортсменка провалилась в Париже-2024 и с тех пор не выходила соревноваться.

На текущий момент Белодед находится на распутье, поскольку в новых для себя весовых категориях она больше не является топовой дзюдоисткой. Дарье придется решить, готова ли она продолжить выступать.

Напомним, ранее жена вингера сборной Украины Александра Зубкова показала свои мощные формы.

Юлия Левченко показала, что до сих пор является одной из самых красивых украинских спортсменок.

Дзюдо Сборная Украины по дзюдо Дарья Белодед жены футболистов Олимпиада-2024

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:06 Россияне ударили ракетой по жилой застройке в Одессе — фото последствий

08:43 Белодед стала моделью и поучаствовала в "горячей" фотосессии — видео

08:40 Последствия ночной атаки БпЛА на Киев — есть раненые и разрушения

08:30 Когда полицейских на пенсии могут мобилизовать в ВСУ — главное условие

08:19 Из-за ошибки ТЦК мужчину записали в "уклонисты" — что решил суд

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

07:30 Выплаты за погибших бойцов ВСУ — как, кому и в какой срок выплачивают 15 миллионов гривен

07:21 Женщина-инвалид хотела перевезти за границу фиктивного мужа— какое наказание получила

07:07 В Киеве раздаются взрывы

07:03 Почему собаки так любят нас вылизывать — ветеринар дал интересный ответ

07:01 С клиентки ПриватБанка суд взыскал более 10 тыс. грн после похищения карт — детали

09:06 Россияне ударили ракетой по жилой застройке в Одессе — фото последствий

08:43 Белодед стала моделью и поучаствовала в "горячей" фотосессии — видео

08:40 Последствия ночной атаки БпЛА на Киев — есть раненые и разрушения

08:30 Когда полицейских на пенсии могут мобилизовать в ВСУ — главное условие

08:19 Из-за ошибки ТЦК мужчину записали в "уклонисты" — что решил суд

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

07:30 Выплаты за погибших бойцов ВСУ — как, кому и в какой срок выплачивают 15 миллионов гривен

07:21 Женщина-инвалид хотела перевезти за границу фиктивного мужа— какое наказание получила

07:07 В Киеве раздаются взрывы

07:03 Почему собаки так любят нас вылизывать — ветеринар дал интересный ответ

07:01 С клиентки ПриватБанка суд взыскал более 10 тыс. грн после похищения карт — детали

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Text

03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают