Дарья Белодед стала моделью и порадовала фанатов в Instagram

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед снова порадовала своих болельщиков в социальных сетях. Это на фоне слухов о том, что бронзовый призер Токио-2020 завершит карьеру.

В Instagram Белодед опубликовала видео из фотосессии, где попробовала себя в роли модели.

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Белодед активнее ведет свои социальные сети, чем соревнуется в дзюдо. Сейчас у девушки почти 490 тысяч подписчиков в Instagram.

Белодед стала моделью

Дарья сейчас находится не в Украине. Последние публикации девушка делала из Дубая.

В новой публикации Дарья показала видео с фотосессии, где она выступила в роли модели на фоне песчаных пейзажей.

Дарья Белодед во время тренировки. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Отметим, что спортивная карьера Белодед после Олимпийских игр поставлена на паузу. Украинская спортсменка провалилась в Париже-2024 и с тех пор не выходила соревноваться.

На текущий момент Белодед находится на распутье, поскольку в новых для себя весовых категориях она больше не является топовой дзюдоисткой. Дарье придется решить, готова ли она продолжить выступать.

Напомним, ранее жена вингера сборной Украины Александра Зубкова показала свои мощные формы.

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