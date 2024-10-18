Белодид может завершить карьеру - комментарий тренера

Белодид может в ближайшее время закончить карьеру
Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Белодид можете завершить карьеру в дзюдо. Теперь ее последним турниром остаются Олимпийские игры-2024, соревнования по дзюдо в Париже состоялись в конце июля.
Об этом сообщил исполняющий обязанности тренера сборной Украины Виталий Дуброва в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.
Белодид может завершить карьеру
"Дарья Белодид, насколько я знаю (общался с ней), пока не решила, будет ли продолжать спортивную карьеру", — заявил тренер.
Последний турнир, в котором принимала участие Белодид, – это Олимпиада-2024, где она достигла стадии 1/8 финала. Всего в 2024 году дзюдоистка приняла участие только в трех соревнованиях.
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