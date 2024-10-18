Білодід може завершити кар'єру — коментар тренера

Дар'я Білодід. Фото: Суспільне

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід можете завершити кар'єру в дзюдо. Наразі її останнім турніром залишаються Олімпійські ігри-2024, змагання з дзюдо у Парижі відбулися наприкінці липня.

Про це повідомив виконувач обов'язків тренера збірної України Віталій Дуброва в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

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Білодід може завершити кар'єру

"Дар'я Білодід, наскільки я знаю (спілкувався з нею), поки що не вирішила, чи продовжуватиме спортивну кар'єру", — заявив тренер.

Останній турнір, у якому брала участь Білодід, — це Олімпіада-2024, де вона досягла стадії 1/8 фіналу. Усього в 2024 році дзюдоїстка взяла участь лише в трьох змаганнях.

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