Реал хоче купити Тоналі як заміну Кроосу

Сандро Тоналі у складі "Ньюкасла". Фото: Reuters/Scott Heppell

Мадридський "Реал" працює над трансфером півзахисника збірної Італії Сандро Тоналі. В іспанському клубі вбачають у ньому заміну Тоні Кроосу.

"Королівський клуб" хоче оформити трансфер гравця влітку наступного року, повідомляє Top Mercato.

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Тренерський штаб "Реала" зіштовхнувся із проблемою після того, як Тоні Кроос завершив кар'єру. "Королівський клуб" втратив футболіста, який однаково корисно грав на оборону та атаку, а також мав високу культуру пасу.

Сандро Тоналі у збірній Італії. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Переклад на цю позицію Джуда Беллінгема не вирішив проблему. Англієць не в змозі виконувати такий обсяг роботи, а його результативність сильно знизилася. Однак у "Реалі" вже вигадали, як покращити ситуацію.

Трансфер Тоналі до Мадриду

"Королівський клуб" має намір запропонувати "Ньюкаслу" продати 24-річного хавбека Сандро Тоналі. "Сороки" можуть погодитися на трансфер, якщо отримають за італійського футболіста щонайменше 50 млн фунтів стерлінгів.

Контракт Тоналі з Ньюкаслом діє до літа 2028 року. Цього сезону Сандро зіграв 8 матчів у всіх турнірах. Влітку 2023 року "сороки" заплатили за гравця "Мілану" 64 млн євро.

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