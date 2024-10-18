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Реал знайшов заміну Тоні Кроосу — про кого йдеться

18 жовтня 2024 19:01
Станіслав Костюк - Редактор
Реал хоче купити Тоналі як заміну Кроосу
Сандро Тоналі у складі "Ньюкасла". Фото: Reuters/Scott Heppell
Станіслав Костюк - Редактор

Мадридський "Реал" працює над трансфером півзахисника збірної Італії Сандро Тоналі. В іспанському клубі вбачають у ньому заміну Тоні Кроосу.

"Королівський клуб" хоче оформити трансфер гравця влітку наступного року, повідомляє Top Mercato.

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Тренерський штаб "Реала" зіштовхнувся із проблемою після того, як Тоні Кроос завершив кар'єру. "Королівський клуб" втратив футболіста, який однаково корисно грав на оборону та атаку, а також мав високу культуру пасу.

Сандро Тоналі
Сандро Тоналі у збірній Італії. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Переклад на цю позицію Джуда Беллінгема не вирішив проблему. Англієць не в змозі виконувати такий обсяг роботи, а його результативність сильно знизилася. Однак у "Реалі" вже вигадали, як покращити ситуацію.

Трансфер Тоналі до Мадриду

"Королівський клуб" має намір запропонувати "Ньюкаслу" продати 24-річного хавбека Сандро Тоналі. "Сороки" можуть погодитися на трансфер, якщо отримають за італійського футболіста щонайменше 50 млн фунтів стерлінгів.

Контракт Тоналі з Ньюкаслом діє до літа 2028 року. Цього сезону Сандро зіграв 8 матчів у всіх турнірах. Влітку 2023 року "сороки" заплатили за гравця "Мілану" 64 млн євро.

Нагадаємо, півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може перейти до французького клубу на правах оренди.

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