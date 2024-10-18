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Реал нашел замену Тони Кроосу — о ком речь

18 октября 2024 19:01
Станислав Костюк - Редактор
Реал хочет купить Тонали в качестве замены Кроосу
Сандро Тонали в составе "Ньюкасла". Фото: Reuters/Scott Heppell
Станислав Костюк - Редактор

Мадридский "Реал" работает над трансфером полузащитника сборной Италии Сандро Тонали. В испанском клубе видят в нем замену Тони Кроосу.

"Королевский клуб" хочет оформить трансфер игрока летом следующего года, сообщает Top Mercato.

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Тренерский штаб "Реала" столкнулся с проблемой после того, как Тони Кроос завершил карьеру. "Королевский клуб" потерял футболиста, который одинаково полезно играл на оборону и атаку, а также обладал высокой культурой паса. 

Сандро Тонали
Сандро Тонали в сборной Италии. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Перевод на эту позицию Джуда Беллингема не решил проблему. Англичанин не в состоянии выполнять такой объем работы, а его результативность сильно снизилась. Однако в "Реале" уже придумали, как решить проблему. 

Трансфер Тонали в Мадрид 

"Королевский клуб" собирается предложить "Ньюкаслу" продать 24-летнего хавбека Сандро Тонали. "Сороки" могут согласиться на трансфер, если получат за итальянского футболиста не менее 50 млн фунтов стерлингов. 

Контракт Тонали с "Ньюкаслом" действует до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Сандро сыграл 8 матчей во всех турнирах. Летом 2023 года "сороки" заплатили за игрока "Милану" 64 млн евро. 

Напомним, полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик может перейти во французский клуб на правах аренды. 

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На матче чемпионата Украины с участием "Шахтера" во Львове произошел скандал из-за поведения стюардов на стадионе. 

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