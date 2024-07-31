Білодід пояснила свою поразку на Олімпіаді у Франції

Дар'я Білодід після поразки на Олімпіаді-2024. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Українка Дарія Білодід вперше поділилася враженням від виступу на Олімпіаді у Парижі. Спортсменка була однією із фавориток турніру з дзюдо, але вибула з боротьби на ранній стадії.

Білодід розповів про те, що відчуває, на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дар'я Білодід претендувала на медаль у жіночому турнірі з дзюдо у ваговій категорії до 57 кг. Українка впевнено розпочала Олімпіаду в Парижі, не витративши й хвилини на перемогу над юною Неру Тієбву з Кірібаті.

Проте вже у 1/8 фіналу українка зустрічалася з Харуко Фунакубо. Білодід заробила три "шидо" і програла суперниці з Японії через дискваліфікацію.

Дар'я Білодід (праворуч) після турніру. Фото: instagram.com/jgmoments/

Що Білодід сказала про Олімпіаду-2024

Після поразки українки спортивний світ облетіли зворушливі фотографії зі спортсменкою, яка плакала. Вона справді не приховувала своїх емоцій після ранньої поразки на важливому турнірі. За кілька днів Дар'я прокоментувала виліт з Олімпіади.

"Все може зруйнуватися за секунду, все. Біль, розчарування, нездійсненна мрія. Я безмежно вдячна нашим людям за неймовірну підтримку", — написала Білодід.

Спортсменка зізналася, що її торкнулася підтримки великої кількості співвітчизників. Дар'я подякувала українським уболівальникам і заявила, що вони дають їй сили справлятися з труднощами й рухатися далі.

Нагадаємо, Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі.

Шапаренко поїде до Франції замість Туреччини — "Динамо" отримало нову пропозицію щодо гравця.

Розпочався п'ятий ігровий день Олімпіади-2024. Українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі у тенісі, гімнастиці та інших дисциплінах.

"Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця.