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Білодід звернулася до українців після вильоту з Олімпіади-2024

31 липня 2024 14:06
Валерій Ковалевич - Редактор
Білодід пояснила свою поразку на Олімпіаді у Франції
Дар'я Білодід після поразки на Олімпіаді-2024. Фото: instagram.com/dariabilodid7/
Валерій Ковалевич - Редактор

Українка Дарія Білодід вперше поділилася враженням від виступу на Олімпіаді у Парижі. Спортсменка була однією із фавориток турніру з дзюдо, але вибула з боротьби на ранній стадії.

Білодід розповів про те, що відчуває, на своїй сторінці в Instagram.

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Дар'я Білодід претендувала на медаль у жіночому турнірі з дзюдо у ваговій категорії до 57 кг. Українка впевнено розпочала Олімпіаду в Парижі, не витративши й хвилини на перемогу над юною Неру Тієбву з Кірібаті.

Проте вже у 1/8 фіналу українка зустрічалася з Харуко Фунакубо. Білодід заробила три "шидо" і програла суперниці з Японії через дискваліфікацію.

Дар'я Бєлодід
Дар'я Білодід (праворуч) після турніру. Фото: instagram.com/jgmoments/

Що Білодід сказала про Олімпіаду-2024

Після поразки українки спортивний світ облетіли зворушливі фотографії зі спортсменкою, яка плакала. Вона справді не приховувала своїх емоцій після ранньої поразки на важливому турнірі. За кілька днів Дар'я прокоментувала виліт з Олімпіади.

"Все може зруйнуватися за секунду, все. Біль, розчарування, нездійсненна мрія. Я безмежно вдячна нашим людям за неймовірну підтримку", — написала Білодід.

Спортсменка зізналася, що її торкнулася підтримки великої кількості співвітчизників. Дар'я подякувала українським уболівальникам і заявила, що вони дають їй сили справлятися з труднощами й рухатися далі.

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