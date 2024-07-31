Белодед объяснила свое поражение на Олимпиаде во Франции

Дарья Белодед после поражения на Олимпиады-2024. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Украинка Дарья Белодед впервые поделилась впечатлением от выступления на Олимпиаде в Париже. Спортсменка была одной из фавориток турнира по дзюдо, но выбыла из борьбы на ранней стадии.

Белодед рассказал о том, что чувствует, на своей странице в Instagram.

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Дарья Белодед претендовала на медаль в женском турнире по дзюдо в весовой категории до 57 кг. Украинка уверенно начала Олимпиаду в Париже, не потратив и минуты на победу над юной Неру Тиебву из Кирибати.

Однако уже в 1/8 финала украинка встречалась с Харуко Фунакубо. Белодед заработала три "шидо" и проиграла сопернице из Японии из-за дисквалификации.

Дарья Белодед (справа) после турнира. Фото: instagram.com/j.g.moments/

Что Белодед сказала про Олимпиаду-2024

После поражения украинки спортивный мир облетели трогательные фотографии с плачущей спортсменкой. Она действительно не скрывала своих эмоций после раннего поражения на важном турнире. Спустя несколько дней Дарья прокомментировала вылет с Олимпиады.

"Все может разрушиться в секунду, все. Боль, разочарование, несбыточная мечта. Я безгранично благодарна нашим людям за невероятную поддержку", — написала Белодед.

Спортсменка призналась, что ее тронула поддержка огромного количества соотечественников. Дарья поблагодарила украинских болельщиков и заявила, что они дают ей силы справляться с трудностями и двигаться дальше.

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Начался пятый игровой день Олимпиады-2024. Украинские спортсмены продолжают борьбу за медали в теннисе, гимнастике и других дисциплинах.

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