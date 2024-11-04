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Белодед намекнула, почему провалила турнир на Олимпиаде-2024

4 ноября 2024 13:49
Станислав Костюк - Редактор
Белодед назвала любимый футбольный клуб и рассказала о переходе в ММА
Дарья Белодед в кимоно. Фото: instagram.com/dariabilodid7/
Станислав Костюк - Редактор

Лидер сборной Украины по дзюдо Дарья Белодед подвела итоги 2024 года. Спортсменка рассказал о неудаче на Олимпиаде в Париже и назвала свой самый большой страх. 

Белодед откровенно ответила на вопросы поклонников на своей странице в Instagram

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Дарья Белодед намекнула на то, почему не сумела достойно выступить на Олимпийских играх в Париже. Молодая спортсменка опубликовала фотографию, на которой ее лицо обезобразили гематомы. Дзюдоистка написала, что этот год стал самым тяжелым в ее карьере. 

"Иногда у нас просто нет ответов на некоторые вопросы. И мы не понимаем, почему с нами произошло что-то плохое. Такова жизнь. Иногда мы не получаем того, о чем мечтаем, несмотря на все усилия", — написала Белодед. 

Дарья Белодед
Дарья Белодед во время турнира. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Белодед и переход в ММА 

Также украинка ответила на вопрос, который интересует многих болельщиков. Дарья Белодед подтвердила, что действительно получила много предложений о смене вида спорта и начале выступлений в смешанных единоборствах. Однако она отказалась от такого развития карьеры. 

Дарья Белодед
Дарья Белодед назвала любимый футбольный клуб. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Спортсменка назвала свой любимый футбольный клуб, которым оказался харьковский "Металлист 1925". Однако Белодед подтвердила, что не собирается уезжать из Киева. Дарье страшно, когда город оказывается под атакой российских ракет и беспилотников, но она по-прежнему считает столицу Украины лучшим место в мире. 

Напомним, украинский футболист Анатолий Трубин может перейти в один из самых популярных клубов мира. 

"Барселона" столкнулась с проблемой, которая связана с одним из лидеров команды. 

спорт Дзюдо Олимпиада-2024 футбол Дарья Белодед

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