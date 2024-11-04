Белодед назвала любимый футбольный клуб и рассказала о переходе в ММА

Белодед намекнула, почему провалила турнир на Олимпиаде-2024
Лидер сборной Украины по дзюдо Дарья Белодед подвела итоги 2024 года. Спортсменка рассказал о неудаче на Олимпиаде в Париже и назвала свой самый большой страх.
Белодед откровенно ответила на вопросы поклонников на своей странице в Instagram.
Дарья Белодед намекнула на то, почему не сумела достойно выступить на Олимпийских играх в Париже. Молодая спортсменка опубликовала фотографию, на которой ее лицо обезобразили гематомы. Дзюдоистка написала, что этот год стал самым тяжелым в ее карьере.
"Иногда у нас просто нет ответов на некоторые вопросы. И мы не понимаем, почему с нами произошло что-то плохое. Такова жизнь. Иногда мы не получаем того, о чем мечтаем, несмотря на все усилия", — написала Белодед.
Белодед и переход в ММА
Также украинка ответила на вопрос, который интересует многих болельщиков. Дарья Белодед подтвердила, что действительно получила много предложений о смене вида спорта и начале выступлений в смешанных единоборствах. Однако она отказалась от такого развития карьеры.
Спортсменка назвала свой любимый футбольный клуб, которым оказался харьковский "Металлист 1925". Однако Белодед подтвердила, что не собирается уезжать из Киева. Дарье страшно, когда город оказывается под атакой российских ракет и беспилотников, но она по-прежнему считает столицу Украины лучшим место в мире.
Напомним, украинский футболист Анатолий Трубин может перейти в один из самых популярных клубов мира.
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