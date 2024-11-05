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Блохін святкує 72-річчя — перша легенда українського футболу

5 листопада 2024 10:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Легендарний Олег Блохін відзначає 72-річчя: згадуємо його кар'єру
Олег Блохін. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Легендарний український футболіст Олег Блохін був зіркою на світовій арені та вигравав "Золотий м'яч". Крім футбольної кар'єри, він також став визначним тренером для збірної України.

Великий гравець 5 листопада відзначає свій 72-й день народження, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олег Блохін у збірній СРСР. Фото: Bob Thomas

Хто такий Олег Блохін

Блохін з ранніх років займався у дитячій школі київського "Динамо", де одразу виділявся швидкістю на ногах та вмінням швидко вчитися. У юнацькому футболі він був найкращим у чемпіонаті, а у 1972 році став ключовим нападником дорослої команди.

Протягом своєї кар'єри у "Динамо" Блохін сім разів ставав чемпіоном СРСР та п'ять разів володарем Кубка СРСР. У 1975 році легендарний футболіст разом з киянами виграв Кубок володарів кубків УЄФА та Суперкубок УЄФА. Того ж року він став володарем "Золотого м'яча", який тоді вручався найкращому гравцю у Європі.

Олег Блохін
Власники "Золотих м'ячів": Шевченко, Блохін та Бєланов. Фото: УАФ

Вдруге Блохін виграв Кубок Кубків з "Динамо" у 1986 році.

Також Блохін за свою кар'єру забив 336 голів, п'ять разів стаючи найкращим бомбардиром чемпіонату СРСР.

Кар'єра тренера

Після завершення кар'єри гравця Блохін зайнявся тренерською діяльністю. у Греції, яка знаходилася поряд із Кіпром, де він завершив кар'єру гравця.

У Греції Блохін тренував "Олімпіакос", ПАОК, "Іонікос" та АЕК, з якими великих успіхів у нього не було. Можна виділити лише виграний Кубок Греції 1992 року з "Олімпіакосом".

Успіх до Блохіна прийшов, коли він очолив збірну України та вивів команду на чемпіонат світу-2006. Більше нікому цього не вдавалося.

На ЧС-2006 команда Блохіна дійшла до стадії чвертьфіналу, що стало непереборним досягненням для інших тренерів.

Також Блохін тренував ФК "Москва" та київське "Динамо", але ці періоди кар'єри виявилися провальними.

Нагадаємо, Блохін поступився Андрію Шевченку в рейтингу найкращих українських футболістів.

Раніше Дмитро Гордон згадав про своє перше інтерв'ю з Блохіним.

футбол День народження Олег Блохін Збірна України з футболу Динамо

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