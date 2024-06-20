Андрій Шевченко став найкращим футболістом у рейтингу

Андрій Шевченко. Фото: Dynamo.kiev.ua

Британські спортивні аналітики склали новий рейтинг найкращих українських футболістів за всю історію. На його першій сходинці опинився Андрій Шевченко.

Відповідний рейтинг оприлюднило британське видання GiveMeSport.

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Андрій Шевченко у рейтингу найкращих

Лідером рейтингу найкращих українських футболістів за версією видання став легендарний Андрій Шевченко. Він володар титулу найкращого бомбардира в історії збірної України, володар "Золотого м'яча"-2003 та переможець Ліги чемпіонів у складі Мілана.

Нижче розмістився Олег Блохін — володар "Золотого мʼяча" 1975 року.

На третьому місці знаходиться Сергій Ребров — головний тренер збірної України.

Десятка найкращих футболістів України:

Андрій Шевченко

Олег Блохін

Сергій Ребров

Анатолій Тимощук

Андрій Ярмоленко

Олександр Зінченко

Віктор Колотов

Олег Протасов

Олександр Шовковський

Андрій П'ятов

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