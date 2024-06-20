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Шевченко очолив рейтинг найкращих українських футболістів

20 червня 2024 18:45
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Андрій Шевченко став найкращим футболістом у рейтингу
Андрій Шевченко. Фото: Dynamo.kiev.ua
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Британські спортивні аналітики склали новий рейтинг найкращих українських футболістів за всю історію. На його першій сходинці опинився Андрій Шевченко.

Відповідний рейтинг оприлюднило британське видання GiveMeSport.

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Андрій Шевченко у рейтингу найкращих

Лідером рейтингу найкращих українських футболістів за версією видання став легендарний Андрій Шевченко. Він володар титулу найкращого бомбардира в історії збірної України, володар "Золотого м'яча"-2003 та переможець Ліги чемпіонів у складі Мілана.

Нижче розмістився Олег Блохін — володар "Золотого мʼяча" 1975 року.

На третьому місці знаходиться Сергій Ребров — головний тренер збірної України.

Десятка найкращих футболістів України: 

  • Андрій Шевченко
  • Олег Блохін
  • Сергій Ребров
  • Анатолій Тимощук
  • Андрій Ярмоленко
  • Олександр Зінченко
  • Віктор Колотов
  • Олег Протасов
  • Олександр Шовковський
  • Андрій П'ятов

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рейтинг
футбол
Андрій Шевченко
Україна
Ліга чемпіонів

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