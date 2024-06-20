Андрій Шевченко став найкращим футболістом у рейтингу

Шевченко очолив рейтинг найкращих українських футболістів
Британські спортивні аналітики склали новий рейтинг найкращих українських футболістів за всю історію. На його першій сходинці опинився Андрій Шевченко.
Відповідний рейтинг оприлюднило британське видання GiveMeSport.
Андрій Шевченко у рейтингу найкращих
Лідером рейтингу найкращих українських футболістів за версією видання став легендарний Андрій Шевченко. Він володар титулу найкращого бомбардира в історії збірної України, володар "Золотого м'яча"-2003 та переможець Ліги чемпіонів у складі Мілана.
Нижче розмістився Олег Блохін — володар "Золотого мʼяча" 1975 року.
На третьому місці знаходиться Сергій Ребров — головний тренер збірної України.
Десятка найкращих футболістів України:
- Андрій Шевченко
- Олег Блохін
- Сергій Ребров
- Анатолій Тимощук
- Андрій Ярмоленко
- Олександр Зінченко
- Віктор Колотов
- Олег Протасов
- Олександр Шовковський
- Андрій П'ятов
Нагадаємо, Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця
Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.
Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.
"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо".
Маліновський розповів про атмосферу у збірній України після невдалого старту на Євро-2024.
Читайте Новини.LIVE!