Андрей Шевченко стал лучшим футболистом в рейтинге

Шевченко возглавил рейтинг лучших украинских футболистов
Британские спортивные аналитики составили новый рейтинг самых лучших украинских футболистов за всю историю. На его первой строчке оказался Андрей Шевченко.
Соответствующий рейтинг обнародовало британское издание GiveMeSport.
Андрей Шевченко в рейтинге лучших
Лидером рейтинга лучших украинских футболистов по версии издания стал легендарный Андрей Шевченко. Он обладатель титула лучшего бомбардира в истории сборной Украины, обладатель "Золотого мяча"-2003 и победитель Лиги чемпионов в составе Милана.
Ниже разместился Олег Блохин — обладатель "Золотого мяча" 1975 года.
На третьем месте находится Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины.
Десятка лучших футболистов Украины:
- Андрей Шевченко
- Олег Блохин
- Сергей Ребров
- Анатолий Тимощук
- Андрей Ярмоленко
- Александр Зинченко
- Виктор Колотов
- Олег Протасов
- Александр Шовковский
- Андрей Пятов
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