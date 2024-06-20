Андрей Шевченко стал лучшим футболистом в рейтинге

Андрей Шевченко. Фото: Dynamo.kiev.ua

Британские спортивные аналитики составили новый рейтинг самых лучших украинских футболистов за всю историю. На его первой строчке оказался Андрей Шевченко.

Соответствующий рейтинг обнародовало британское издание GiveMeSport.

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Лидером рейтинга лучших украинских футболистов по версии издания стал легендарный Андрей Шевченко. Он обладатель титула лучшего бомбардира в истории сборной Украины, обладатель "Золотого мяча"-2003 и победитель Лиги чемпионов в составе Милана.

Ниже разместился Олег Блохин — обладатель "Золотого мяча" 1975 года.

На третьем месте находится Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины.

Десятка лучших футболистов Украины:

Андрей Шевченко

Олег Блохин

Сергей Ребров

Анатолий Тимощук

Андрей Ярмоленко

Александр Зинченко

Виктор Колотов

Олег Протасов

Александр Шовковский

Андрей Пятов

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