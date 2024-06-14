Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шевченко звернувся до учасників Євро-2024 із важливими словами — що він сказав arrow

Шевченко звернувся до учасників Євро-2024 із важливими словами — що він сказав

14 червня 2024 11:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Андрій Шевченко попросив про допомогу учасників Євро-2024
Андрій Шевченко на конгресі УАФ Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував відео з учасниками національної команди, яке було опубліковано напередодні. Екснаставник "синьо-жовтих" звернувся до всіх учасників та вболівальників на чемпіонаті Європи з футболу.

Шевченко на своїй офіційній сторінці в Instagram закликав людство не забувати про події в Україні.

Читайте також:

Глава УАФ Андрій Шевченко категорично не згоден з думкою про те, що спорт та футбол мають залишатися поза політикою. За словами колишнього тренера національної команди, в Україні не залишилося жодного футболіста, міста, стадіону, майданчика, жодної дитини, яку не торкнулася війна.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко звернувся до спортивної спільноти. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Важлива заява Шевченка

Президент УАФ нагадав про те, що тисячі українських вболівальників, які б хотіли поїхати на Євро-2024, зі зброєю в руках захищають країну від окупантів. Вони готові жертвувати собою за свободу України та всієї Європи.

"Ми закликаємо всі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні. Футбол — це не лише видатний спорт, це ще й велика сила. Сила солідарності та єдності, підтримки, якої так потребує наша країна", — заявив Шевченко.

Нагадаємо, Лунін готується до трансферу — "Реал" знайшов заміну українцю. 

Трубін перейде в "Інтер" — клуби ведуть переговори. 

Салах не поїде до Саудівської Аравії — форвард готується до нового трансферу

Футболіст збірної України переїде у відомий американський клуб.

"Барселона" продасть чотирьох зіркових гравців заради двох новачків.

Андрій Шевченко
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення