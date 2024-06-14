Андрій Шевченко попросив про допомогу учасників Євро-2024

Андрій Шевченко на конгресі УАФ Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував відео з учасниками національної команди, яке було опубліковано напередодні. Екснаставник "синьо-жовтих" звернувся до всіх учасників та вболівальників на чемпіонаті Європи з футболу.

Шевченко на своїй офіційній сторінці в Instagram закликав людство не забувати про події в Україні.

Читайте також:

Глава УАФ Андрій Шевченко категорично не згоден з думкою про те, що спорт та футбол мають залишатися поза політикою. За словами колишнього тренера національної команди, в Україні не залишилося жодного футболіста, міста, стадіону, майданчика, жодної дитини, яку не торкнулася війна.

Андрій Шевченко звернувся до спортивної спільноти. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Важлива заява Шевченка

Президент УАФ нагадав про те, що тисячі українських вболівальників, які б хотіли поїхати на Євро-2024, зі зброєю в руках захищають країну від окупантів. Вони готові жертвувати собою за свободу України та всієї Європи.

"Ми закликаємо всі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні. Футбол — це не лише видатний спорт, це ще й велика сила. Сила солідарності та єдності, підтримки, якої так потребує наша країна", — заявив Шевченко.

Нагадаємо, Лунін готується до трансферу — "Реал" знайшов заміну українцю.

Трубін перейде в "Інтер" — клуби ведуть переговори.

Салах не поїде до Саудівської Аравії — форвард готується до нового трансферу.

Футболіст збірної України переїде у відомий американський клуб.

"Барселона" продасть чотирьох зіркових гравців заради двох новачків.