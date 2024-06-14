Андрій Шевченко попросив про допомогу учасників Євро-2024

Шевченко звернувся до учасників Євро-2024 із важливими словами — що він сказав
Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував відео з учасниками національної команди, яке було опубліковано напередодні. Екснаставник "синьо-жовтих" звернувся до всіх учасників та вболівальників на чемпіонаті Європи з футболу.
Шевченко на своїй офіційній сторінці в Instagram закликав людство не забувати про події в Україні.
Глава УАФ Андрій Шевченко категорично не згоден з думкою про те, що спорт та футбол мають залишатися поза політикою. За словами колишнього тренера національної команди, в Україні не залишилося жодного футболіста, міста, стадіону, майданчика, жодної дитини, яку не торкнулася війна.
Важлива заява Шевченка
Президент УАФ нагадав про те, що тисячі українських вболівальників, які б хотіли поїхати на Євро-2024, зі зброєю в руках захищають країну від окупантів. Вони готові жертвувати собою за свободу України та всієї Європи.
"Ми закликаємо всі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні. Футбол — це не лише видатний спорт, це ще й велика сила. Сила солідарності та єдності, підтримки, якої так потребує наша країна", — заявив Шевченко.
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