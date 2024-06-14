Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шевченко обратился к участникам Евро-2024 с важными словами — что он сказал arrow

Шевченко обратился к участникам Евро-2024 с важными словами — что он сказал

14 июня 2024 11:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Андрей Шевченко попросил о помощи участников Евро-2024
Андрей Шевченко на конгрессе УАФ. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал видео с участниками национальной команды, которое было опубликовано накануне. Экс-наставник "сине-желтых" обратился ко всем участникам и болельщикам на чемпионате Европы по футболу. 

Шевченко на своей официальной странице в Instagram призвал человечество не забывать о событиях в Украине. 

Читайте также:

Глава УАФ Андрей Шевченко категорически не согласен с мнением о том, что спорт и футбол должны оставаться вне политики. По словам бывшего тренера национальной команды, в Украине не осталось ни одного футболиста, города, стадиона, площадки, ни одного ребенка, которых не коснулась война. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко обратился к спортивному сообществу. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Важное заявление Шевченко 

Президент УАФ напомнил о том, что тысячи украинских болельщиков, которые хотели бы поехать на Евро-2024, с оружием в руках защищают страну от оккупантов. Они готовы жертвовать собой за свободу Украины и всей Европы. 

"Мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине. Футбол — это не только выдающийся спорт, это еще и большая сила. Сила солидарности и единства, поддержки, в которой так нуждается наша страна", — заявил Шевченко. 

Напомним, Лунин готовится к трансферу — "Реал" нашел замену украинцу.

Трубин перейдет в "Интер" — клубы ведут переговоры. 

Салах не поедет в Саудовскую Аравию — форвард готовится к новому трансферу

Футболист сборной Украины переедет в известный американский клуб

"Барселона" продаст четырех звездных игроков ради двух новичков.

Андрей Шевченко
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение