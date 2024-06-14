Андрей Шевченко попросил о помощи участников Евро-2024

Андрей Шевченко на конгрессе УАФ. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал видео с участниками национальной команды, которое было опубликовано накануне. Экс-наставник "сине-желтых" обратился ко всем участникам и болельщикам на чемпионате Европы по футболу.

Шевченко на своей официальной странице в Instagram призвал человечество не забывать о событиях в Украине.

Читайте также:

Глава УАФ Андрей Шевченко категорически не согласен с мнением о том, что спорт и футбол должны оставаться вне политики. По словам бывшего тренера национальной команды, в Украине не осталось ни одного футболиста, города, стадиона, площадки, ни одного ребенка, которых не коснулась война.

Андрей Шевченко обратился к спортивному сообществу. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Важное заявление Шевченко

Президент УАФ напомнил о том, что тысячи украинских болельщиков, которые хотели бы поехать на Евро-2024, с оружием в руках защищают страну от оккупантов. Они готовы жертвовать собой за свободу Украины и всей Европы.

"Мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине. Футбол — это не только выдающийся спорт, это еще и большая сила. Сила солидарности и единства, поддержки, в которой так нуждается наша страна", — заявил Шевченко.

Напомним, Лунин готовится к трансферу — "Реал" нашел замену украинцу.

Трубин перейдет в "Интер" — клубы ведут переговоры.

Салах не поедет в Саудовскую Аравию — форвард готовится к новому трансферу.

Футболист сборной Украины переедет в известный американский клуб.

"Барселона" продаст четырех звездных игроков ради двух новичков.