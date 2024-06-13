В УАФ показали миру как война отразидась на городах футболистов

Анатолий Трубин и Максим Таловеров. Фото: скриншот

Сборная Украины 17 июня стартует на чемпионате Европы-2024. В первом матче наша команда сыграет против Румынии.

Перед стартом турнира футболисты сборной Украина на ресурсах УАФ представили свои пострадавшие по время войны города.

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Михаил Мудрик и Андрей Лунин начали ролик, напомнил, что они из Краснограда, Харьковской области. Николай Шапаренко напомнил, что его Новосилка раздушена.

Николай Матвиенко на правах единственного Крымчанина рассказал, что его Саки с 2014 года в российской оккупации. Также захвачены Макеевка Александра Зубкова и Донецк Анатолия Трубина и Максима Таловерова.

В ролике также присутствуют Александр Зинченко из Радомышля, житомирский снайпер Руслан Малиновский, винничанин Виктор Цыганков, Артем Довбик из Черкас, и киевлянин Илья Забарный.

Отметим, что сборная Украины на предстоящем чемпионате Европы сыграет против команд Бельгии, Словакии и Румынии.

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