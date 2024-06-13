В УАФ показали світові як війна позначилася на містах футболістів

Анатолій Трубін та Максим Таловерів. Фото: скріншот

Збірна України 17 червня стартує на чемпіонаті Європи-2024. У першому матчі наша команда зіграє проти Румунії.

Перед стартом турніру футболісти збірної України на ресурсах УАФ представили свої міста, які постраждали під час війни.

Читайте також:

Збірна України має представництво гравців у різних регіонах.

Михайло Мудрик та Андрій Лунін розпочали ролик, нагадав, що вони з Краснограду, Харківської області. Микола Шапаренко нагадав, що його Новосілка розбита.

Микола Матвієнко на правах єдиного кримчанина розповів, що його Саки з 2014 року у російській окупації. Також захоплені Макіївка Олександра Зубкова та Донецьк Анатолія Трубіна та Максима Таловерова.

У ролику також присутні Олександр Зінченко з Радомишля, житомирський снайпер Руслан Малиновський, вінничанин Віктор Циганков, Артем Довбик із Черкас та киянин Ілля Забарний.

Зазначимо, що збірна України на чемпіонаті Європи зіграє проти команд Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, Салах не поїде до Саудівської Аравії — форвард готується до нового трансферу.

Маркевич порадив Довбику ідеальний клуб для продовження кар'єри.

"Барселона" продасть чотирьох зіркових гравців заради двох новачків.

Циганков назвав друге улюблене захоплення після футболу.

Сваток погодив трансфер з "Дніпра-1" у відомий клуб — деталі.