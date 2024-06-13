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Перед Євро-2024 гравці збірної України показали свої зруйновані міста

13 червня 2024 23:59
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Агабекян Карен
редактор
В УАФ показали світові як війна позначилася на містах футболістів
Анатолій Трубін та Максим Таловерів. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України 17 червня стартує на чемпіонаті Європи-2024. У першому матчі наша команда зіграє проти Румунії.

Перед стартом турніру футболісти збірної України на ресурсах УАФ представили свої міста, які постраждали під час війни.

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Михайло Мудрик та Андрій Лунін розпочали ролик, нагадав, що вони з Краснограду, Харківської області. Микола Шапаренко нагадав, що його Новосілка розбита.

Микола Матвієнко на правах єдиного кримчанина розповів, що його Саки з 2014 року у російській окупації. Також захоплені Макіївка Олександра Зубкова та Донецьк Анатолія Трубіна та Максима Таловерова.

У ролику також присутні Олександр Зінченко з Радомишля, житомирський снайпер Руслан Малиновський, вінничанин Віктор Циганков, Артем Довбик із Черкас та киянин Ілля Забарний.

Зазначимо, що збірна України на чемпіонаті Європи зіграє проти команд Бельгії, Словаччини та Румунії.

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Збірна України з футболу
війна
УАФ
футбол

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