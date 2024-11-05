Легендарный Олег Блохин отмечает 72-летие: вспоминаем его карьеру

Олег Блохин. Фото: "Динамо"

Легендарный украинский футболист Олег Блохин был звездой на мировой арене и выигрывал "Золотой мяч". Кроме футбольной карьеры он также стал знаменательным тренером для сборной Украины.

Великий игрок 5 ноября отмечает свой 72-й день рождения, сообщил портал Новини.LIVE.

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Кто такой Олег Блохин

Блохин с ранних лет занимался в детской школе киевского "Динамо", где сразу выделялся скоростью и умением быстро учиться. В юношеском футболе он был лучшим в чемпионате, а в 1972 году стал ключевым нападающим взрослой команды.

На протяжении своей карьеры в "Динамо" Блохин семь раз становился чемпионом СССР и пять раз обладателем Кубка СССР. В 1975 году легендарный футболист вместе с киевлянами выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА. В том же году он стал обладателем "Золотого мяча", который тогда вручался лучшему игроку в Европе.

Обладатели "Золотых мячей": Шевченко, Блохин и Беланов. Фото: УАФ

Во второй раз Блохин выиграл Кубок Кубков с "Динамо" в 1986 году.

Также Блохин за свою карьеру забил 336 голов, пять раз становясь лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

Карьера тренера

После завершения карьеры игрока Блохин занялся тренерской деятельностью.в Греции, которая находилась рядом с Кипром, где он завершил карьеру игрока.

В Греции Блохин тренировал "Олимпиакос", ПАОК, "Ионикос" и АЕК, с которыми больших успехов у него не было. Можно выделить лишь выигранный Кубок Греции в 1992 году с "Олимпиакосом".

Успех к Блохину пришел, когда он возглавил сборную Украины и вывел команду на чемпионат мира-2006. Больше никому этого не удавалось.

На ЧМ-2006 команда Блохина дошла к стадии четвертьфинала, что стало труднопреодолимым достижением для других тренеров.

Также Блохин тренировал ФК "Москва" и киевское "Динамо", но эти периоды карьеры оказались провальными.

Напомним, Блохин уступил Андрею Шевченко в рейтинге лучших украинских футболистов.

Ранее Дмитрий Гордон вспомнил о своем первом интервью с Блохиным.