Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Блохин празднует 72-летие — первая легенда украинского футбола arrow

Блохин празднует 72-летие — первая легенда украинского футбола

5 ноября 2024 10:01
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Легендарный Олег Блохин отмечает 72-летие: вспоминаем его карьеру
Олег Блохин. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Легендарный украинский футболист Олег Блохин был звездой на мировой арене и выигрывал "Золотой мяч". Кроме футбольной карьеры он также стал знаменательным тренером для сборной Украины.

Великий игрок 5 ноября отмечает свой 72-й день рождения, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Олег Блохин
Олег Блохин в сборной СССР. Фото: Bob Thomas

Кто такой Олег Блохин

Блохин с ранних лет занимался в детской школе киевского "Динамо", где сразу выделялся скоростью и умением быстро учиться. В юношеском футболе он был лучшим в чемпионате, а в 1972 году стал ключевым нападающим взрослой команды.

На протяжении своей карьеры в "Динамо" Блохин семь раз становился чемпионом СССР и пять раз обладателем Кубка СССР. В 1975 году легендарный футболист вместе с киевлянами выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА. В том же году он стал обладателем "Золотого мяча", который тогда вручался лучшему игроку в Европе.

Олег Блохин
Обладатели "Золотых мячей": Шевченко, Блохин и Беланов. Фото: УАФ

Во второй раз Блохин выиграл Кубок Кубков с "Динамо" в 1986 году.

Также Блохин за свою карьеру забил 336 голов, пять раз становясь лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

Карьера тренера

После завершения карьеры игрока Блохин занялся тренерской деятельностью.в Греции, которая находилась рядом с Кипром, где он завершил карьеру игрока.

В Греции Блохин тренировал "Олимпиакос", ПАОК, "Ионикос" и АЕК, с которыми больших успехов у него не было. Можно выделить лишь выигранный Кубок Греции в 1992 году с "Олимпиакосом".

Успех к Блохину пришел, когда он возглавил сборную Украины и вывел команду на чемпионат мира-2006. Больше никому этого не удавалось.

На ЧМ-2006 команда Блохина дошла к стадии четвертьфинала, что стало труднопреодолимым достижением для других тренеров.

Также Блохин тренировал ФК "Москва" и киевское "Динамо", но эти периоды карьеры оказались провальными.

Напомним, Блохин уступил Андрею Шевченко в рейтинге лучших украинских футболистов.

Ранее Дмитрий Гордон вспомнил о своем первом интервью с Блохиным.

футбол День рождения Олег Блохин Сборная Украины по футболу Динамо

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:26 Выплаты в ВСУ — какое минимальное денежное довольствие в ноябре

Новость с фото

10:23 Лучшие iPhone в 2024 году — какую модель выбрать

10:21 Украинцы жалуются на ложную геолокацию и час в смартфоне

10:08 У Садового поздравили двух долгожительниц — как и чем порадовали

10:07 Около 60 одесских прокуроров имеют инвалидность — полный список

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

10:02 Темпы мобилизации падают — удастся ли Украине выполнить план

10:01 Блохин празднует 72-летие — первая легенда украинского футбола

09:58 Дети смогут получить 1000 грн от Зеленского — как оформить

09:54 Первые результаты выборов в США уже объявили в крошечной громаде

09:44 Часть одесситов сегодня останется без света — адреса

10:26 Выплаты в ВСУ — какое минимальное денежное довольствие в ноябре

Новость с фото

10:23 Лучшие iPhone в 2024 году — какую модель выбрать

10:21 Украинцы жалуются на ложную геолокацию и час в смартфоне

10:08 У Садового поздравили двух долгожительниц — как и чем порадовали

10:07 Около 60 одесских прокуроров имеют инвалидность — полный список

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

10:02 Темпы мобилизации падают — удастся ли Украине выполнить план

10:01 Блохин празднует 72-летие — первая легенда украинского футбола

09:58 Дети смогут получить 1000 грн от Зеленского — как оформить

09:54 Первые результаты выборов в США уже объявили в крошечной громаде

09:44 Часть одесситов сегодня останется без света — адреса

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали