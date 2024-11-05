Мудрик может уйти в аренду в одну из итальянских команд

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Reuters/Molly Darlington

Тренерский штаб лондонского "Челси" начал более активно использовать вингера сборной Украины Михаила Мудрика. Однако молодой футболист все еще не получается стабильную игровую практику в Англии.

Проблема может быть решена с помощью аренды игрока в другую команду, сообщает Tutto Mercato.

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Михаил Мудрик сыграл в нынешнем сезоне только 10 матчей в составе "Челси" во всех турнирах. На счету украинца один гол и 4 результативные передачи.

Михаил Мудрик, Энцо Фернандес и Марк Кукурелья. Фото: Reuters/Scott Heppell

Наставник "синих" Энцо Мареска разработал для игрока специальную систему тренировок, чтобы наладить взаимодействие вингера с партнерами по команде. В перспективе это поможет Мудрику побороться за место в основе "Челси", однако отсутствие стабильной игровой практики негативно сказывается на украинском футболисте.

"Челси" может отдать Мудрика в аренду

Сразу несколько клубов из разных чемпионатов хотели бы приобрести права на молодого вингера, однако лондонцы не хотят продавать игрока. Никто не готов заплатить за него столько, сколько "Челси" отдал донецкому "Шахтеру". К тому же в английском клубе верят, что Мудрик сможет стать основным игроком команды.

При этом миланский "Интер" готов взять украинца в аренду сроком до конца сезона без права выкупа. Итальянская команда испытывает проблемы с кадровым составом, а тренерский штаб "нерадзурри" считает, что Мудрик сможет положительно проявить себя в Серии А. Такой трансфер будет возможен в зимнее трансферное окно 2025 года, если клубы сумеют договориться.

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