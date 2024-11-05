Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Магучих откровенно призналась, как отдыхает после соревнований arrow

Магучих откровенно призналась, как отдыхает после соревнований

5 ноября 2024 20:19
Станислав Костюк - Редактор
Магучих поделилась, в чем особенность ее известного спального мешка.
Ярослава Магучих. Фото: Федерация легкой атлетики Украины
Станислав Костюк - Редактор

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих объяснила, чем особен ее известный спальный мешок, который она использует для отдыха на соревнованиях. Она призналась, как отдыхает после важных турниров.

Об этом она рассказала журналистам в рамках проекта Ассоциации спортивных журналистов Днепропетровской области — "Sport Media Club Dnipro", передает журналист Новини.LIVE.

Читайте также:

Традиция со спальным мешком

По словам Ярославы, она уже долгие годы любит отдыхать перед подходами на соревнованиях. Это позволяет расслабиться и сосредоточиться перед следующим прыжком.

"С 2018 года у меня есть матрасик мой, на котором я отдыхаю. Затем после Токио появилась идея этого известного одеяла. Поэтому мы купили одеяло для походов, ведь оно согревает и когда холодно, и когда жарко она держит это тепло, но тебе не жарко. Поэтому я так между прыжками нашла способ отдохнуть, восстановиться и немного подумать о следующем прыжке''.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих в перерывах между скачками. Фото: Суспільне спорт

Кроме того, Ярослава поделилась, что обожает в свободное время отвлекаться и слушать музыку.

"Если мыслить глобально, то отдохнуть мне помогает прослушивание музыки и чтение книг. Оно отвлекает, потому что музыка позволяет попеть и расслабиться, а чтение поглощает тебя в какую-нибудь историю и ты уже там", — говорит она.

Напомним, Ярослава Магучих ранее призналась, что имеет несколько важных традиций, которых придерживается перед выходом на соревнованиях.

Также мы сообщали, что миланский "Интер" готов арендовать Мудрика в команду сроком до конца сезона без права выкупа.

прыжки в высоту Соревнования спорт Легкая атлетика Ярослава Магучих

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:17 Зеленский отреагировал на первые бои между ВСУ и солдатами КНДР

21:13 Женщина на границе спрятала сожителя в машине — что решил суд

21:06 Магучих призналась, когда устроит громкую свадьбу

20:47 Начала действовать горячая линия с возможностью жалобы на ТЦК

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

20:20 Возможен снег с дождем — прогноз погоды в Украине на завтра

20:19 Магучих откровенно призналась, как отдыхает после соревнований

20:15 Оккупанты расстреляли шестерых пленных под Покровском

20:14 Языковой скандал в книжном магазине Киева — полиция отреагировала

20:00 Мужчины 50+ — мобилизуют ли их в ноябре

21:17 Зеленский отреагировал на первые бои между ВСУ и солдатами КНДР

21:13 Женщина на границе спрятала сожителя в машине — что решил суд

21:06 Магучих призналась, когда устроит громкую свадьбу

20:47 Начала действовать горячая линия с возможностью жалобы на ТЦК

20:20 Возможен снег с дождем — прогноз погоды в Украине на завтра

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

20:19 Магучих откровенно призналась, как отдыхает после соревнований

20:15 Оккупанты расстреляли шестерых пленных под Покровском

20:14 Языковой скандал в книжном магазине Киева — полиция отреагировала

20:00 Мужчины 50+ — мобилизуют ли их в ноябре

19:53 Трамп проголосовал на выборах и заявил об уверенности в победе

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали