Магучих поделилась, в чем особенность ее известного спального мешка.

Ярослава Магучих. Фото: Федерация легкой атлетики Украины

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих объяснила, чем особен ее известный спальный мешок, который она использует для отдыха на соревнованиях. Она призналась, как отдыхает после важных турниров.

Об этом она рассказала журналистам в рамках проекта Ассоциации спортивных журналистов Днепропетровской области — "Sport Media Club Dnipro", передает журналист Новини.LIVE.

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Традиция со спальным мешком

По словам Ярославы, она уже долгие годы любит отдыхать перед подходами на соревнованиях. Это позволяет расслабиться и сосредоточиться перед следующим прыжком.

"С 2018 года у меня есть матрасик мой, на котором я отдыхаю. Затем после Токио появилась идея этого известного одеяла. Поэтому мы купили одеяло для походов, ведь оно согревает и когда холодно, и когда жарко она держит это тепло, но тебе не жарко. Поэтому я так между прыжками нашла способ отдохнуть, восстановиться и немного подумать о следующем прыжке''.

Ярослава Магучих в перерывах между скачками. Фото: Суспільне спорт

Кроме того, Ярослава поделилась, что обожает в свободное время отвлекаться и слушать музыку.

"Если мыслить глобально, то отдохнуть мне помогает прослушивание музыки и чтение книг. Оно отвлекает, потому что музыка позволяет попеть и расслабиться, а чтение поглощает тебя в какую-нибудь историю и ты уже там", — говорит она.

Напомним, Ярослава Магучих ранее призналась, что имеет несколько важных традиций, которых придерживается перед выходом на соревнованиях.

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