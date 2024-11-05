Магучіх зізналась, яку висоту прагне підкорити за час спортивної карʼєри

Ярослава Магучіх. Фото: facebook.com/EuropeanAthletics

Українська спортсменка Ярослава Магучіх розповіла про плани на майбутнє. Також вона зізналась, яку максимальну висоту прагне підкорити у стрибках.

Про це вона розповіла журналістам в рамках проєкту Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області — "Sport Media Club Dnipro", передає журналіст Новини.LIVE.

Читайте також:

Яку висоту хоче підкорити Магучіх

Ярослава переконана, що техніка стрибків у висоту не зміниться найближчим часом, адже норми та правила наразі працюють для всіх.

"Мені здається, що сама техніка стрибка не зміниться найближчими роками. У мене є в планах стрибати до 2,15 м і я сподіваюсь, що у мене це вийде. І я вірю що це можливо. На тренуваннях моя максимальна висота була 1,97, тобто рекорди були лише на змаганнях", — каже Ярослава.

Ярослава Магучіх на зустрічі з журналістами. Фото: Новини.LIVE

Також вона пояснила, чому рекорди вдається встановлювати в більшості вже на самих змаганнях, а не на тренуваннях.

"В деяких моментах, коли ти емоційно не віриш що можеш взяти рекорд треба робити стрибкові тренування, але треба враховувати що після цього треба відновитися. Тому немає сенсу стрибати в залі, витрачати свою енергію. Професійний спортсмен має вміти добре підготуватися до змагань, адже змагання це і є основне тренування", — пояснює вона.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх зізналась, що має декілька важливих традицій, які допомагають їй налаштуватись перед виступом.

Трубін може перейти у відомий клуб з АПЛ. Новий головний тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморім хоче посилити склад команди.