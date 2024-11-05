Магучих призналась, какую высоту стремится покорить за время спортивной карьеры

Ярослава Магучих. Фото: facebook.com/EuropeanAthletics

Украинская спортсменка Ярослава Магучих рассказала о планах на будущее. Также она призналась, какую максимальную высоту стремится покорить в прыжках.

Об этом она рассказала журналистам в рамках проекта Ассоциации спортивных журналистов Днепропетровской области — "Sport Media Club Dnipro", передает журналист Новини.LIVE.

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Ярослава убеждена, что техника прыжков в высоту не изменится в ближайшее время, ведь нормы и правила работают для всех.

"Мне кажется, что сама техника скачка не изменится в ближайшие годы. У меня есть в планах прыгать до 2,15 м и я надеюсь, что у меня это получится. И я верю что это возможно. На тренировках моя максимальная высота была 1,97, то есть рекорды были только на соревнованиях", — говорит Ярослава.

Ярослава Магучих на встрече с журналистами. Фото: Новини.LIVE

Также она объяснила, почему рекорды удается устанавливать в большинстве уже на соревнованиях, а не на тренировках.

"В некоторых моментах, когда ты эмоционально не веришь что можешь взять рекорд надо делать прыжковые тренировки, но надо учитывать, что после этого нужно восстановиться. Поэтому нет смысла прыгать в зале, тратить свою энергию. Профессиональный спортсмен должен уметь хорошо подготовиться к соревнованиям, ведь соревнования это и есть основная тренировка", — объясняет она.

Напомним, Ярослава Магучих призналась, что имеет несколько важных традиций, которые помогают ей настроиться перед выступлением.

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