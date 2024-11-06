Магучих назвала самую большую несправедливость в спорте

Ярослава Магучих в родном Днепре. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Олимпийская чемпионка Парижа Ярослава Магучих прокомментировала атмосферу, которая царит среди представителей легкоатлетической дисциплины прыжков в высоту.

Магучих призналась, сколько еще планирует выступать на профессиональном уровне, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучих подтвердила, что спортсменки из разных стран, которые соревнуются в прыжках в высоту, поддерживают и тепло общаются друг с другом. Украинка поддерживает отношения с Николой Олислагерс, Элеанор Паттерсон и другими спортсменами.

Олимпийская чемпионка считает, что ей повезло в том, что в легкой атлетике царит теплая атмосфера. Девушки стараются помогать друг другу, а дух соперничества не вынуждает спортсменок проявлять негативные эмоции. Магучих никогда не сталкивалась с завистью или плохим отношением к себе. Такие проявления Ярослава считает одной из самых больших несправедливостей в спорте.

Ярослава Магучих во время турнира. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Как долго будет выступать Магучих

Украинская рекордсменка призналась, что наслаждается участием в спортивных турнирах и постоянно стремиться к совершенствованию. Магучих хочет понять, где находится лимит ее возможностей.

"У меня есть мотивация, ведь я установила только один рекорд мира, а хочется прыгнуть еще выше. Я к этому иду буду бороться за еще большее количество наград для своего государства. Пока я молода, мне это нравится. Я не хочу пока менять свою сферу деятельности", — заявила спортсменка.

Напомним, Ярослава Магучих назвала секрет восстановления после турниров и высоту, которую собирается покорить.

Также олимпийская чемпионка Парижа объяснила, когда выйдет замуж и рассказала о ритуалах, которым следует перед соревнованиями.