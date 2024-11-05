Магучих рассказала, когда планирует устроить свадьбу

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выходит замуж. Она рассказала историю знакомства со своим любимым и призналась, когда устроит свадьбу.

Об этом она рассказала журналистам в рамках проекта Ассоциации спортивных журналистов Днепропетровской области — "Sport Media Club Dnipro", передает журналист Новини.LIVE.

Читайте также:

Свадьба Ярославы Магучих

По словам Ярославы, она была знакома со своим любимым еще с детства, и это не было любовью с первого взгляда. Избранником девушки стал профессиональный бегун на короткие барьерные дистанции Назар Степанов.

"Мы росли вместе и потом в какой-то момент он просто пригласил меня на свидание. Сначала просто в кино, это не было свиданием, и я помню, что в кино он взял своего друга. И вот так мы начали гулять вместе, и вот так все закрутилось, и мы поняли, что любим друг друга и начали встречаться. И сейчас продолжаем уже в статусе невесты и жениха", — поделилась Ярослава.

Ярослава Магучих и Назар Степанов. Фото: instagram.com/rosya_dp

Также она подумала о дате предстоящей свадьбы и рассказала, что точное время еще не назначено, ведь из-за полномасштабного вторжения России в Украину спланировать такое трудно.

"Когда свадьба это другой вопрос и она очень сложна для меня сейчас. Потому что раньше я была убеждена, что в этом году война закончится и мы сможем пригласить родственников, друзей, которые сейчас разбросаны миру из-за войны", — говорит она.

Напомним, Ярослава Магучих рассказала, какую максимальную высоту стремится взять в скачках в предстоящих соревнованиях.

Анатолий Трубин уже совсем скоро может стать новичком "красных дьяволов". Рубен Аморим хочет усилить вратарскую позицию в команде.