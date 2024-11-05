Магучіх розповіла, коли планує влаштувати весілля

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виходить заміж. Вона розповіла історію знайомства зі своїм коханим та зізналась, коли влаштує весілля.

Про це вона розповіла журналістам в рамках проєкту Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області — "Sport Media Club Dnipro", передає журналіст Новини.LIVE.

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Весілля Ярослави Магучіх

За словами Ярослави, вона була знайома зі своїм коханим ще з дитинства та це не було коханням з першого погляду. Обранцем дівчини є професійний бігун на короткі барʼєрні дистанції Назар Степанов.

"Ми зростали разом і потім в якийсь момент він просто запросив мене на побачення. Спочатку просто в кіно, це не було побаченням, і я памʼятаю, що в кіно він взяв свого друга. І ось так ми почали гуляти разом, і ось так все закрутилось, і ми зрозуміли, що любимо одне одного і почали зустрічатись. І зараз продовжуємо вже в статусі нареченої і нареченого", — поділилась Ярослава.

Ярослава Магучіх та Назар Степанов. Фото: instagram.com/rosya_dp

Також вона поміркувала про дату майбутнього весілля та розповіла, що точний час ще не призначено, адже через повномасштабне вторгнення Росії в Україну спланувати таке важко.

"Коли весілля це інше питання і воно дуже складне для мене зараз. Бо раніше я була переконана, що в цьому році війна закінчиться і ми зможемо запросити родичів, друзів, які наразі всі розкинуті світу через війну", — каже вона.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх розповіла, яку максимальну висоту прагне взяти у стрибках у майбутніх змаганнях.

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