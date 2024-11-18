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Магучіх розповіла, що приносить їй дохід

18 листопада 2024 00:19
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ярослава Магучіх розповіла про свої прибутки та рекламні контракти
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла про свої прибутки. Як виявилось, це не лише призові від змагань.

Про свої доходи Магучіх розповіла в інтервю Маші Єфросініній.

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Як Магучіх заробляє

За словами Магучіх, вона заробляє на рекламних контрактах. Наразі спортсменка просуває бренди Puma та Omega, від яких отримує кошти, на які живе.

При цьому Ярослава зазначила, що різниця рекламних контрактів від іноземних та українських брендів є величезною. Магучіх зазначила, що вітчизняні компанії рекламує для "кайфу", а не вигоди.

Зазначимо, що Магучіх віддавала на благодійність свої призові за золоту медаль на Олімпійських іграх.

Минулого сезону Магучіх, крім Олімпійських ігор, також виграла фінал "Діамантової ліги" та побила світовий рекорд 1987 року болгарки Стефки Костадінової (2,09 м). Українці вдалося стрибнути на 2,10 м.

Нагадаємо, Магучіх розповіла як інтим впливає на її виступи.

Також Магучіх висловилась про плани та несправедливість в спорті.

Ярослава Магучіх реклама Легка атлетика доходи стрибки у висоту

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