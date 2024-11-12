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Магучіх розповіла, як інтим впливає на неї перед змаганнями

12 листопада 2024 23:39
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ярослава Магучіх пояснила вплив інтиму на спортивні результати
Ярослава Магучіх. Фото: скріншот
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх не воліє займатися сексом перед змаганнями. Адже це може непередбачено позначитися на ній.

Про це Магучіх розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініній.

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За словами Магучіх, у кожного спортсмена різний організм і якщо одним це дає додатковий імпульс, то другим може завадити.

Щоб зрозуміти, чи підходить спортсмену секс перед змаганнями, Магучіх радить спробувати.

"Буває, що наступного дня або через 2 дні є якісь вправи на швидкість, або якщо ти не почуваєшся так добре, як має бути, то краще утриматися. А так комусь навпаки йде, що після сексу прямо пре. У мене це залежить від періоду — чи це тренувальний, чи це змагальний", — сказала Магучіх.

Ярослава зазначила, що у змагальний період краще не займатися сексом через можливе виснаження організму.

Нагадаємо, раніше Магучіх розповіла про несправедливість у спорті.

У Туреччині до мережі потрапило відео, де 61-річний інспектор ФІФА займається статевим актом із 24-річною дівчиною-арбітром.

стрибки у висоту Змагання інтим Легка атлетика Ярослава Магучіх

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