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Літнього інспектора ФІФА та 24-річну суддю відсторонили за інтим

9 листопада 2024 11:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
У Туреччині на відео потрапив статевий акт 61-річного інспектора та красуні-арбітра
Еліф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Туреччині розгорівся  скандал через відео, яке потрапило в мережу. На ньому зафіксовано статевий акт між 61-річним інспектором ФІФА та 24-річною арбітринею.

За свої дії любителів побешкетувати дискваліфікували, передає портал Son Dakika Haberleri.

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Орхан Ердемір та Еліф Караарслан
Орхан Ердемір та Еліф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

Мережу шокувало відео статевого акту

Турецька футбольна федерація (TFF) тимчасово відібрала ліцензії в інспектора ФІФА Орхана Ердеміра та бокового арбітра Еліф Караарслан.

Наразі відомо, що інспектора відсторонили на 45 днів, а суддю — на 90 днів.

Свої покарання Ердемір та Караарслан отримали після того, як в інтернеті опублікували відео їхнього статевого акту. Обоє намагалися заперечити відсторонення. При цьому дівчина наголошувала на тому, що відео є фейком, а інспектор його не заперечував, але зазначив, що у правилах немає заборони романтичних відносин.

Еліф Караарслан
Еліф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

Найбільше може постраждати Караарслан, яку ще можуть довічно усунути. Дівчина вважає, що її намагаються прибрати через критику суддів, що надходила з її боку.

Ердемір же зазначив, що багато романтичних відносин у спільноті футбольних суддів закінчувалися шлюбом. Однак до появи цього відео нікого не карали.

Нагадаємо, воротар збірної України Андрій Лунін може переїхати з Іспанії до італійської Серії А.

Також раніше стало відомо, що Іспанію може проміняти на Францію воротар "Реала" Тібо Куртуа.

секс-скандал Чемпіонат Туреччини з футболу Арбітр Туреччина дружини футболістів

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