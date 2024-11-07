Тібо Куртуа може перейти з мадридського Реалу до паризького ПСЖ

Тібо Куртуа під час матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Основний воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа переживає не найкращий момент у кар'єрі, оскільки другий сезон поспіль він страждає від травм. Наразі бельгієць вдруге вибув через м'язове ушкодження.

Ситуація, що виникла, призвести до відходу футболіста з "Реала", повідомив портал Defensacentral.

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Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/realmadrid/

Куртуа стане футболістом іншого топового клубу

Бельгійський воротар зацікавив французький клуб "ПСЖ".

Катарські власники "ПСЖ" зараз у пошуках надійного голкіпера та готові заплатити мадридцям велику суму за зіркового бельгійця.

"Реал" зараз не хоче відпускати Куртуа та готовий запропонувати йому новий контракт. Однак, якщо пропозицію влаштують "Реал" та Куртуа, то бельгійця відпустять, а замість нього підпишуть іншого воротаря.

Цього сезону 2024/25 Куртуа провів 12 матчів, де пропустив 10 м'ячів. У чотирьох зустрічах він відіграв на нуль.

Нагадаємо, французький нападник мадридського "Реала" Кілліан Мбаппе знає, чому у нього проблеми у "Реалі".

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