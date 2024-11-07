Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Французький футболіст Кілліан Мбаппе, що виступає за "Реал Мадрид", заявляє, що його використовують у "невигідній" для нього позиції в атаці. Він висловив невдоволення рішеннями Анчелотті.

Про це пише Sport.es.

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У виданні зазначають, що футболісту не подобається те, що він тепер грає на позиції центрального нападника у нових схемах тренера Карло Анчелотті. Він запевняє, що може бути більш корисним команді, якщо перейде на фланг атаки.

Ця заява з’явилася після того, як колишній нападник "Реала" Карім Бензема заявив виданню El Chiringuito, що для нього є проблемою те, що Мбаппе грає в центрі.

"Це не його місце", — казав раніше Бензема.

Кіліан Мбаппе у матчі за Реал. Фото: Reuters

Відомо, що Кілліан Мбаппе перейшов до мадридського "Реалу" на початку сезону. Він зіграв у 15 матчах та забив вісім голів.

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