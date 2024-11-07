Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мбаппе пояснив, чому сильно розчарований Реалом arrow

Мбаппе пояснив, чому сильно розчарований Реалом

7 листопада 2024 18:14
Станіслав Костюк - Редактор
Мбаппе розчарований Реалом — що стало причиною
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters
Станіслав Костюк - Редактор

Французький футболіст Кілліан Мбаппе, що виступає за "Реал Мадрид", заявляє, що його використовують у "невигідній" для нього позиції в атаці. Він висловив невдоволення рішеннями Анчелотті. 

Про це пише Sport.es.

Читайте також:

Мбаппе незадоволений своєю позицією 

У виданні зазначають, що футболісту не подобається те, що він тепер грає на позиції центрального нападника у нових схемах тренера Карло Анчелотті. Він запевняє, що може бути більш корисним команді, якщо перейде на фланг атаки. 

Ця заява з’явилася після того, як колишній нападник "Реала" Карім Бензема заявив виданню El Chiringuito, що для нього є проблемою те, що Мбаппе грає в центрі.

"Це не його місце", — казав раніше Бензема. 

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у матчі за Реал. Фото: Reuters

Відомо, що Кілліан Мбаппе перейшов до мадридського "Реалу" на початку сезону. Він зіграв у 15 матчах та забив вісім голів. 

Нагадаємо, Магучіх розповіла, що планує робити в майбутньому та з якими несправедливими ситуаціями зіштовхнулась. 

Пушич назвав найкращого гравця у Шахтарі після першого переможного матчу. 

Форвард Мохаммед Салах готовий залишити "Ліверпуль" вже наступного літа. 

Кіліан Мбаппе Реал Мадрид футбол спорт Футбол трансфери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:35 Коваленко повідомив про важкі наслідки удару ворога по Запоріжжю

Термінова новина

20:24 Угоди з Угорщиною без пункту про НАТО не буде, — Зеленський

20:24 Українські виробники зброї виїжджають за кордон — причини

20:20 Обережно на дорогах — прогноз погоди в Україні на завтра

20:19 Циганков пропустить матчі збірної України в листопаді

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Ексклюзив

20:06 Розголошення інформації про роботу ТЦК — як можуть покарати

20:00 Зниклий безвісти теж герой — інтерв'ю з дружиною нацгвардійця

20:00 Служба на контракті — кого можуть перевести без згоди

19:54 Савченко отримала поранення на фронті та служить у ЗСУ

19:38 Шмигаль пояснив призначення 50 млрд дол. заморожених активів РФ

Термінова новина

20:24 Угоди з Угорщиною без пункту про НАТО не буде, — Зеленський

20:24 Українські виробники зброї виїжджають за кордон — причини

20:20 Обережно на дорогах — прогноз погоди в Україні на завтра

20:19 Циганков пропустить матчі збірної України в листопаді

Ексклюзив

20:06 Розголошення інформації про роботу ТЦК — як можуть покарати

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

20:00 Зниклий безвісти теж герой — інтерв'ю з дружиною нацгвардійця

20:00 Служба на контракті — кого можуть перевести без згоди

19:54 Савченко отримала поранення на фронті та служить у ЗСУ

19:38 Шмигаль пояснив призначення 50 млрд дол. заморожених активів РФ

19:28 Перемога Трампа — у США рекордно зросли статки багатіїв

Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

Text

20:35 Коваленко повідомив про важкі наслідки удару ворога по Запоріжжю

Text

17:50 Термінова заява Польщі щодо допомоги Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 План Україні від Трампа та нічна атака окупантів — ефір День.LIVE

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Text

08:00 Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2024
Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова