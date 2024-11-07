Мбаппе разочарован Реалом – что стало причиной

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Французский футболист Киллиан Мбаппе , выступающий за "Реал Мадрид", заявляет, что его используют в "невыгодной" для него позиции в атаке. Он выразил недовольство решениями Анчелотти.

Об этом пишет Sport.es.

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В издании отмечают, что футболисту не нравится, что он теперь играет на позиции центрального нападающего в новых схемах тренера Карло Анчелотти. Он уверяет, что может оказаться более полезным команде, если перейдет на фланг атаки.

Это заявление появилось после того, как бывший нападающий "Реала" Карим Бензема заявил изданию El Chiringuito, что для него проблема того, что Мбаппе играет в центре.

"Это не его место", — говорил ранее Бензема.

Килиан Мбаппе в матче за Реал. Фото: Reuters

Известно, что Киллиан Мбаппе перешел в мадридский "Реал" в начале сезона. Он сыграл в 15 матчах и забил восемь голов.

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