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Пушич назвав найкращого гравця у Шахтарі після першої перемоги

7 листопада 2024 09:24
Станіслав Костюк - Редактор
Пушич назвав гравців Шахтаря, якими пишається після перемоги над Янг Бойз
Маріно Пушич під час матчу. Фото: скриншот Megogo
Станіслав Костюк - Редактор

У четвертому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" здобув свою першу перемогу. Голи Зубкова та Судакова допомогли "гірникам" здобути три очки.

Наставник "Шахтаря" Маріно Пушич виділив футболістів, чия гра йому сподобалася, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Шахтар" першим пропустив гол від "Янг Бойз" у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Проте українська команда зуміла здобути вольову перемогу над суперником, який перед цим поєдинком втратив через травми одразу 9 футболістів (ще три гравці отримали пошкодження прямо на полі — Ред.).

Валерій Бондар
Валерій Бондар самовіддано зіграв у обороні. Фото: скриншот Megogo

Що Пушич сказав про матч

На думку головного тренера "Шахтаря", у команді не було недооцінки суперника. "Гірники" добре вивчили сильні та слабкі сторони швейцарців та прагнули зіграти в атакувальний футбол. Наприкінці другого тайму "Янг Бойз" мав моменти, щоб зрівняти рахунок, але "Шахтар" зумів вистояти.

Маріно Пушич відзначив гру Валерія Бондаря та Миколи Матвієнка в обороні. Також тренерові сподобалася взаємодія футболістів групи атаки. Тренер вважає, що Георгій Судаков провів один із найкращих поєдинків сезону, але й партнери по команді підтримали молодого півзахисника.

Наставник "гірників" заявив, що перемога позитивно вплине на психологічну стійкість футболістів. У наступному турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє із ПСВ у Нідерландах.

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футбол ФК Шахтар спорт Маріно Пушич Футбол трансфери

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